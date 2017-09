Bayern zu Gast in Hoffenheim Mit Rudy oder Vidal, mit Müller oder Rodríguez?

"Ich versuche, Verantwortung zu übernehmen. Das muss jeder, der auf dem Platz steht", sagt Sebastian Rudy vor dem Gastspiel bei seinem Ex-Klub 1899 Hoffenheim (Anstoß Samstag, 18.30 Uhr). Der Fußball-Nationalspieler war als vermeintliche Mittelfeld-Ergänzung gekommen, die wenigsten Experten hatten dem gebürtigen Villinger im hochkarätigen Bayern-Mittelfeld eine tragende Rolle zugetraut. Doch bisher stand er in drei von vier Pflichtspielen in der Startelf - und überzeugte.

"Ich freue mich, dass es so gut läuft", sagt der 27-jährige Mittelfeldspieler, der bei sich selbst aber noch viel Potenzial sieht. "Noch abgeklärter", will er spielen, "ruhiger werden", und vor allem Konstanz in sein Spiel bringen. Rudy ist dennoch ein Kandidat für die Startelf gegen Hoffenheim. Denn die Sechser-Alternative Arturo Vidal wirkt müde nach der Länderspielreise.

Arturo Vidal im WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien

Mit Chile spielte er gegen Paraguay und Bolivien, danach verkündete er: "Die letzten zehn Jahre waren hart. Der Moment zum Ausruhen ist gekommen." Vidal, der nach den beiden verlorenen WM-Qualispielen wieder einmal in der Presse seiner Heimat als einer der Sündenböcke abgestempelt wurde, deutete den Rücktritt aus der Nationalmannschaft an, sollte es mit der WM-Qualifikation nicht klappen.

James Rodríguez oder Thomas Müller?

James Rodríguez in der WM-Quali gegen Brasilien

Besser lief's in der Quali für einen anderen Bayern-Spieler. James Rodríguez war im Spiel Kolumbiens gegen Brasilien 35 Tage nach seinem Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel erstmals wieder im Einsatz und gleich Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Und brachte sich prompt auch als Startelf-Kandidat für das Hoffenheim-Spiel ins Gespräch. Was wiederum einen anderen Bayern-Kicker weniger freuen dürfte.

"Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt", hatte Thomas Müller nach seinem Nur-17-Minuten-Einsatz im letzten Punktspiel gegen Bremen gesagt. Obwohl er in der Länderspielpause reichlich Zuspruch von Bundestrainer Joachim Löw und seinen Mitspielern von Mats Hummels bis Manuel Neuer erhalten hat, wirkt Müller schon früh in dieser Saison angefressen.

Rummenigge: Rückendeckung - und eine sanfte Warnung

Ob es ein Trost ist, dass sich nun auch noch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Rande eines Fußballgipfels in Frankfurt eingeschaltet hat? "Wir haben kein Problem mit Thomas", unterstrich Rummenigge: "Wenn Thomas gut spielt, Tore macht, wird jeder Trainer glücklich sein, auch Carlo (Ancelotti/Anm.d.Red.), dass er in unserer Mannschaft ist." Sollte in Hoffenheim der gerade erst genesene James Rodríguez statt Thomas Müller starten, scheint das nächste Brodeln vorprogrammiert, auch wenn Rummenigge betonte: "Es gibt nur einen Mann, der darüber entscheidet, mit welcher Taktik oder mit welcher Mannschaft wir spielen: Das ist Carlo Ancelotti. Nur der Trainer entscheidet über diese Dinge." Es gebe "keinen Spieler, der eine Stammplatzgarantie hat, die steht in keinem Vertrag drin, nicht mal bei Manuel Neuer."

Egal, ob mit Rudy oder Vidal, ob mit Rodríguez oder Müller - die Bayern sollten die sanften internen Misstöne rasch beiseite legen und etwas mehr auf den Gegner schauen. Denn immerhin war Hoffenheim das Team, das die Bayern in der vergangenen Saison am meisten geärgert hat. Nur einen Punkt holten die Münchner in den beiden Partien. Und Sebastian Rudy ist sicher, dass Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann auch diesmal wieder ein paar Überraschungen parat hat. "Er wird sich wieder einen Plan zurechtlegen, durch den er sich eine Chance erhofft", sagt Rudy.

Hoffenheim ohne Gnabry

Das muss Nagelsmann auch, denn die Hoffenheimer plagen Personalsorgen. Bayern-Leihgabe Serge Gnabry fällt wegen einer Sprunggelenkverletzung aus, Sturmkollege Adam Szalai (Adduktoren) ebenfalls. Zudem bereitet die Defensive Nagelsmann Kopfzerbrechen: Abwehrchef Kevin Vogt kann mit einer Innenbandblessur im Knie vermutlich nicht spielen, der Einsatz seines Nebenmanns Benjamin Hübner (Oberschenkelprobleme) ist ebenfalls fraglich ist.