Bayern-Trainer Heynckes "Eines dürfen Sie nicht beim FC Bayern - verlieren!"

Denn nach dem Stuttgart-Spiel steht für die Münchner am Mittwoch ja noch das Prestigeduell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund an. "Eines dürfen Sie beim FC Bayern nicht - verlieren! Ich kenne den FC Bayern sehr gut. Dass es so glatt läuft und die Konkurrenz so schwächelt, hatte ich nicht kalkuliert", sagte Heynckes auch mit Blick auf Borussia Dortmund, die lange Zeit vor den Bayern lagen und nun 13 Punkte Rückstand auf den Rekordmeister haben. Und eines dürfte klar sein: Ein Sieg im DFB-Pokal gegen den BVB wäre gut für den Weihnachtsfrieden beim FC Bayern.

Nach dem Dortmund-Spiel haben die Bayern-Spieler bis zum 2. Januar Urlaub, dann geht's ab ins Trainingslager nach Katar. Die Winterpause ist diesmal kurz. "Für jeden, der so extrem belastet wurde, ist das jetzt eine willkommene Pause. Für die, die jetzt lange verletzt waren, wäre aber eine längere Pause positiv", stellte der Coach kritisch fest. Wegen der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland endet die Winterpause bereits am 12. Januar.

Fragezeichen hinter Robben und Coman

Bei den aktuell Verletzten Arjen Robben und Kingsley Coman gab der 72-Jährige vorsichtig Entwarnung. Robben fühle sich schon wieder fit, muss sich aber bis zum Pokalknaller gedulden. "Er fühlt sich relativ gut, muss aber ganz beschwerdefrei sein, um seine Top-Leistung abzurufen", sagte Heynckes. Coman plagt sich derweil mit seinem Hüftbeuger. "Er ist ein hochsensibles Rennpferd, spürt jetzt die ständige Belastung und muss das wegstecken." Der Coach hofft, dass er gegen Stuttgart mitwirken kann.

Ulreich gegen Stuttgart wieder im Tor

Wieder völlig fit ist Sven Ulreich. "Sven wird im Tor stehen. Stuttgart ist nicht gerade ein unwichtiges Spiel für ihn", so Heynckes. Ulreich spielte vor seinem Wechsel nach München 2015 immerhin 17 Jahre für den VfB. Zuletzt war er wegen Adduktorenproblemen ausgefallen, die Bayern hatten deshalb eigens Tom Starke aus der "Rente" geholt. Auch Juan Bernat steht wieder im Kader.

Wiedersehen mit Badstuber

Der Bayern-Coach freut sich auf ein Wiedersehen mit dem Ex-Münchner Holger Badstuber. "Er ist charakterlich ein super Junge, leistungsorientiert und super fürs Team. Das ist ihm wirklich zu gönnen, dass er es in Stuttgart geschafft hat." Während Badstubers langer Verletzungspause habe er Kontakt zu seinem früheren Profi gehalten. Heynckes erwartet in Stuttgart ein "schwieriges Spiel" gegen eine "junge, hungrige, laufstarke Mannschaft.