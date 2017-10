Paukenschlag in München Nicht Tuchel, nicht Nagelsmann - Heynckes soll es richten

Die Bayern lassen sich offenbar auf keinen Schnellschuss ein. Nicht Thomas Tuchel, nicht Luis Enrique und auch nicht Julian Nagelsmann werden den Berichten zufolge den Rekordmeister trainieren. Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gehen offenbar auf Nummer sicher und holen mit dem Ex-Coach einen Erfolgsgaranten zurück nach München.

Heynckes soll die Mannschaft wieder in die Spur bringen. Ein maues 2:2 zuletzt in Berlin, zuvor das 0:3 in der Champions League gegen Paris - beim erfolgsverwöhnten FCB läuft es nicht. "Don Jupp" soll es jetzt wohl richten. Wie damals nach dem Rauswurf von Jürgen Klinsmann 2009.

Es wäre die vierte Amtszeit des Rheinländers bei den Bayern. Er hatte sie 2013 zum Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League geführt und danach seine Trainerkarriere beendet.

Wer kommt danach? Spekulationen um Nagelsmann

Hat bis 2021 Vertrag in Hoffenheim: Julian Nagelsmann

Nach der Entlassung Ancelottis am vergangenen Donnerstag war heftig über die Nachfolge spekuliert worden. Vor allem Thomas Tuchel, Ex-Trainer des Bayern-Rivalen Borussia Dortmund, war im Gespräch. Es soll schon früh Sondierungsgespräche gegeben haben. Tuchel ist im Moment ohne Verpflichtung und hätte sofort übernehmen können.

Anders als Julian Nagelsmann, der bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht. Er gilt als Favorit von Hoeneß und könnte wohl erst zur neuen Saison an die Isar wechseln. Der Klub aus dem Kraichgau teilte aber mit, dass es bisher "keinerlei Anfragen" aus München diesbezüglich gegeben habe und wies dabei auch auf den Vertrag des 30-Jährigen hin, der bis 2021 bei der TSG unter Vertrag steht. Auch wenn die Übergangslösung mit Heynckes auf dieses Szenario hindeutet: Wer den Verein ab der Saison 2018/19 tatsächlich übernimmt, bleibt offen.

Unter Heynckes waren die Bayern bereits 1989 und 1990 Meister geworden. Der Triple-Trainer ist eng mit Bayern-Präsident Hoeneß befreundet.