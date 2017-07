Bayern-Co-Trainer Willy Sagnol "Ich bin wieder zu Hause"

Willy Sagnol ist zurück in München. Am Ort, wo er seine größten Erfolge gefeiert hat. 184 Spiele, meist auf der Rechtsverteidigerposition, sieben Tore. Champions-League- und Weltpokalsieger, fünf Mal Deutscher Meister, vier Mal DFB-Pokalsieger. "Ich bin wieder zu Hause", sagte der 40-Jährige auch, als die Bayern am Wochenende in die neue Saison gestartet sind.

"Wenn der FC Bayern ruft, dann sind die anderen Optionen sehr klein im Vergleich", sagte Sagnol - obwohl er nicht zwingend die erste Wahl der Münchner war. Chefcoach Carlo Ancelotti räumte ein, dass er an ganz andere Assistenten gedacht habe. "Ich habe versucht, Lahm und Alonso zu überzeugen, aber beide haben abgesagt", sagte der Italiener, der mit der B-Lösung aber keineswegs unzufrieden ist.

Denn Sagnol bringt einen entscheidenden Faktor mit: Als ehemaliger Trainer der französischen U20- und U21-Nationalmannschaft kennt sich Sagnol mit jungen Spielern aus. Ein Franzose soll dem gerne an Routiniers festhaltenden Italiener Ancelotti also Mut machen, den Generationenumbruch beim FC Bayern einzuleiten. Sagnol steigt in die Fußstapfen von Hermann Gerland, der als Chef das neue Nachwuchsleistungszentrum übernimmt.

Mehr als ein Gute-Laune-Onkel

Statt Trainer - immerhin war Sagnol schon bei Girondins Bordeaux Chef - aber nur noch Co-Trainer. Ein Rückschritt für Sagnol? "Was mir im Trainerjob gefehlt hat war, jeden Tag das Training zu leiten. Das ist auch eine Aufgabe hier", sagt Sagnol. Er wird also in bester Hermann-Gerland-Manier die Hütchen aufstellen, Leibchen verteilen, Müller & Co. per Pfeife zum Sprint bitten - und dabei aber nicht nur der Gute-Laune-Onkel sein: "Wir können immer Spaß haben", sagt er mit der Einschränkung: "Solange wir Erfolg haben."

Sagnol weiß um die Schwere seiner Aufgabe - weil er die Bedeutung eines Klubs wie dem FC Bayern realistisch einschätzt: "Bayern ist größer geworden, ist viel größer geworden, aber die Kultur ist geblieben - und das ist das Wichtigste." Und wie ist das mit dem Co-Trainer? "Ich würde sagen, Co-Trainer ist fast wie Trainer. Aber ein Co-Trainer muss nicht jeden Tag mit der Presse reden - das ist auch gut", sagt Sagnol - und grinst zufrieden.