Bayern besiegt Augsburg 3:0 Siegesserie unter Heynckes geht weiter

Drei Wechsel gab es beim FCB gegenüber dem 3:1 zuletzt in Dortmund: Rafinha, Arturo Vidal und Juan Bernat nach dreieinhalb monatiger Verletzungspause starteten statt David Alaba, dem verletzten Thiago und Kingsley Coman. Die Bayern übernahmen von Beginn an das Kommando.

Das Spiel fand fast ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt. Augsburg stand hinten kompakt - so kompakt, dass der Rekordmeister in der ersten halben Stunde kaum klare Torchancen kreieren konnte. In der 30. Minute gelang Vidal der längst überfällige Führungstreffer. In der 38. Minute erhöhte Robert Lewandowski auf 2:0. Caiuby verlor den Ball im Mittelfeld, Vidal schnappte sich die Kugel und spielte sie auf Lewandowski. Wieder einmal zeigte sich: Fehler der gegnerischen Mannschaft werden in der Münchner Arena gandenlos bestraft

Doppelpack Lewandowski

In der 50. Minute flankte Joshua Kimmich zentimetergenau auf Lewandowski, der aus sieben Metern zum 3:0 verwandelte. Der FC Augsburg scheint der Lieblingsgegner des Polen zu sein: In seinem 13. Spiel gegen die Schwaben erzielte er sein 18. Tor. In der Torjägerliste führt Lewandowski mit 13 Treffern.

Bayern München - FC Augsburg 3:0 (2:0)

München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha - Martinez, Vidal (80. Rudy) - Robben (78. Tolisso), Rodriguez, Bernat (74. Alaba) - Lewandowski

Trainer: Heynckes

Augsburg: Hitz - Opare, Danso, Gouweleeuw, Max - Khedira, Baier - Heller (60. Schmid), Gregoritsch, Caiuby (69. Stafylidis)- Finnbogason (83. Ji)

Trainer: Baum

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Tore: 1:0 Vidal (31.), 2:0 Lewandowski (38.), 3:0 Lewandowski (49.)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - Khedira (3), Opare (4), Gouweleeuw (3)