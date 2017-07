Bayerischer Sportpreis 2017 Seehofer ehrt Philipp Lahm

Lahm hatte die deutsche Nationalmannschaft 2014 zum Weltmeistertitel in Brasilien geführt. Mit dem FC Bayern feierte der gebürtige Münchner acht Deutsche Meisterschaften, 2013 gewann er das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Nach der vergangenen Saison hat Lahm seine aktive Karriere beendet.

"Philipp Lahm ist ein Ausnahmetalent im Fußball und eine beeindruckende Persönlichkeit. Mit Intelligenz, starker Rhetorik, Zielstrebigkeit und dem richtigen Gespür hat er seine Karriere gestaltet – und ist sich dabei immer treu geblieben. Er ist ein echtes Vorbild, auf, aber auch abseits des Platzes, und das nicht nur für alle, die von einer großen Fußballkarriere träumen. Philipp Lahm hat uns mit seinen Leistungen stets begeistert und ist deshalb ein würdiger Preisträger für den Bayerischen Sportpreis 2017", wird Seehofer in einer Pressemitteilung der bayerischen Staatsregierung zitiert.

Gala am 22. Juli

Der Bayerische Sportpreis wird jährlich an Sportler und Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die positive Wirkung des Sports einsetzen. 2017 findet die Gala am 22. Juli statt. BR Sport überträgt die Sportpreis-Verleihung am 23. Juli ab 22.00 Uhr im BR Fernsehen und der BR Mediathek.