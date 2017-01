Für mehr Spielpraxis Badstuber wechselt auf Leihbasis

Ruhrpott statt Bergpanorama: Bayern Münchens Innenverteidiger Holger Badstuber wechselt auf Leihbasis zu Schalke 04 und hofft nach seinen vielen Verletzungen, dort wieder an seine alte Form anknüpfen zu können.

Es gebe nichts Neues, sagte Badstuber noch gestern im Trainingslager in Doha - heute ist man schon einen Schritt weiter. Mit Carlo Ancelottis Segen leiht Schalke den Innenverteidiger bis zum Saisonende aus.

"Ich bin dankbar, dass der FC Bayern meinem Wunsch nachgekommen ist. Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", wird Badstuber in einer Pressemitteilung des FC Bayern zitiert. Bei Schalke stehen aktuell mit Naldo und dem jungen Thilo Kehrer nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung. So wäre Badstuber mit seiner Erfahrung eine gute Alternative.

Nur drei Einsätze

Der 27-Jährige spielt seit 2002 für den FC Bayern. Wiederholt wurde Badstuber von schweren Verletzungen gestoppt. Unter Ancelotti kam er nach seiner Genesung nur auf drei Pflichtspieleinsätze. "Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste", erklärte Karl-Heinz Rummenigge.