FC Bayern beim Heimturnier Letzter Junge Bayern-Elf verliert gegen Neapel

Die Unzufriedenheit im Verein wird weiter wachsen: Von sechs Testspielen wurden fünf verloren. Tore Mangelware, spielerische Klasse Fehlanzeige. Bei der Niederlage gegen den SSC Neapel kann dem FC Bayern aber wenigstens eines zu Gute gehalten werden: Die Nachwuchsspieler zeigten eine bessere und engagiertere Leistung als die Star-Elf, die am Vortag 0:3 gegen den FC Liverpool verloren hatte. Doch am Ende des Heimturniers steht der letzte Platz auf dem Konto des Deutschen Meisters. In drei Tagen steht das erste Pflichtspiel im Supercup gegen Borussia Dortmund an - bis dahin gilt es für die Bayern und den neuen Sportdirektor Hasan Salihamidzic die teilweise desaströsen Testspielauftritte aufzuarbeiten.

Ancelotti setzt auf Nachwuchsspieler

Carlo Ancelotti ließ diesmal die jungen Nachwuchsspieler ran. Sebastian Rudy und Niklas Süle gaben ihr Startelfdebüt. Der Italiener wechselte seine Mannschaft im Vergleich zum Spiel gegen die Engländer komplett durch. Doch wieder gerieten die Bayern in der ersten Viertelstunde in Rückstand: Nach 14 Minuten stand es 1:0 für den SSC: Nach einem Freistoß konnte Christian Früchtl den Schuss von Maksimovic noch abwehren, aber gegen den Nachschuss von Koulibaly war der 17-jährige Torhüter chancenlos. Im Gegensatz zum Vortag, wo die Bayern-Stars wie gelähmt wirkten, suchten die jungen Münchner aber den Weg nach vorne. In der 25. Minute jubelte Wintzheimer zu früh - sein Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. In der 37. Minute scheiterte Renato Sanches knapp an Neapels Torhüter Sepe.

"Man sollte das Ergebnis jetzt nicht zu hoch hängen. Im Supercup müssen wir aber ein anderes Gesicht zeigen." Niklas Süle

In der 55. Minute erhöhte Emanuele Giaccherini auf 2:0. Da sah die Bayern-Abwehr nicht gut aus. Das Spiel der Münchner nahm danach erst wieder etwas an Fahrt auf, als Franck Ribéry eingewechselt wurde. Doch gute Abschlussmöglichkeiten kamen dabei auch nicht heraus. Mit einem Pfeifkonzert quittierten die Zuschauer die erneute Niederlage des Rekordmeisters.

"Ich habe Verständnis dafür, weil wir viele Spiele verloren haben." Carlo Ancelotti

Thiago und James fallen aus

Neben der sportlichen Niederlage gab es für den FC Bayern weitere schlechte Nachrichten: Die Münchner müssen in den kommenden Wochen auf Star-Neuzugang James verzichten. Der Kolumbianer hatte sich gegen den FC Liverpool eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Einen Zeitpunkt für eine Rückkehr nannte der Verein nicht. Auch Thiago wird den Bayern mindestens beim Supercup bei Borussia Dortmund fehlen. Er erlitt eine Bauchmuskelverletzung. David Alaba, der ebenfalls verletzt ausgewechselt werden musste, wurde am Mittwoch behandelt und soll am Donnerstag individuell trainieren.