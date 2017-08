0:3-Niederlage gegen Liverpool Kalte Dusche für den FC Bayern

Nach der holprigen Werbereise durch Asien mit drei Niederlagen in vier Testspielen war das Spiel gegen den FC Liverpool die Generalprobe für das erste Pflichtspiel: Am Samstag empfängt Borussia Dortmund die Bayern zum Supercup. Der Ex-Trainer der Borussen, Jürgen Klopp, hat mit seinen Red Devils schon mal gezeigt, wie die Bayern zu besiegen sind: Der FC Liverpool überließ den Bayern oft den Ball, aber jeden Fehler der Münchner nutzten die Engländer mit blitzschnellen Kontern aus. So wie in der 7. Minute: Der 41,5-Millionen-Euro-Mann Corentin Tolisso verlor den Ball im Mittelfeld: Roberto Firminio reagierte blitzschnell und spielte auf Sadio Mané, der das 1:0 erzielte.

Ratlose Bayern

Der FC Bayern wirkte ratlos. Die Pässe landeten im Nirgendwo. Das Spiel war uninspiriert und ungefährlich. Keiner fühlte sich bemüssigt, das Heft in die Hand zu nehmen. Nennenswerte Chancen waren Fehlanzeige. In der 59. Minute gab es einen der seltenen Momenten - einen Abschluss: Doch James' Schuss aus 20 Metern ging rechts am Tor vorbei. Die Bayern liefen die meiste Zeit hinterher und hatten in der 71. Minute Glück, dass es nicht 3:0 stand. Der Treffer der Engländer wurde wegen Abseits und Behinderung von Sven Ulreich nicht gegeben. In der 83. Minute klingelte es dann doch noch mal im Bayern-Tor: Daniel Sturridge lupfte den Ball über Ulreich - ein sehenswerter Treffer. Liverpool trifft im Finale auf Atlético Madrid, die Bayern im Spiel um Platz 3 auf den SSC Neapel.