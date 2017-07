Asienreise Dritte Niederlage für den FC Bayern, Ribéry verletzt

Bereits in der ersten Halbzeit gerieten die Münchner durch zwei Treffer von Eder Citadin Martins (8. und 30. Minute) auf die Verliererstraße. Die Abwehr des FC Bayern wirkte dabei erneut ziemlich unsortiert. Ausgerechnet Franck Ribéry, der an allen Offensivaktionen des Rekordmeisters beteiligt war, verletzte sich in der 31. Minute bei einem unglücklichen Zweikampf mit Milan Skriniar. Mit einer blutenden Wunde am Bein verließ der Franzose das Spielfeld und musste ausgewechselt werden.

Wechselorgie nach dem Pausenpfiff

Nachdem die Münchner in der zweiten Halbzeit die halbe Mannschaft tauschten, kam kein rechter Spielfluss mehr auf. Direkt nach dem Pausenpfiff kam Marco Friedl für Rafinha, Thomas Müller für James, Renato Sanches ersetzte Corentin Tolisso und Javi Martinez spielte statt Mats Hummels. Nach 68 Minuten durfte der junge Ron Thorben Hoffmann für Sven Ulreich ins Tor, der bei seinem Comeback zwar zwei Gegentreffer kassierte, dabei aber chancenlos war.

Nur eine siegreiche Partie in Asien

Nach einer 2:3-Niederlage gegen den FA-Cup-Sieger FC Arsenal im Elfmeterschießen hatten die Münchner gegen den AC Mailand mit 0:4 verloren. Der einzige Sieg auf der Asientour gelang dem deutschen Rekordmeister gegen den englischen Titelträger FC Chelsea (3:2).