Rücktritt nach WM-Aus Robben nicht mehr Oranje, sondern nur noch rot-weiß

Für den 33-Jährigen war es ein besonders packender Abend. Weil die Elftal mit sieben Toren Unterschied gewinnen hätte müssen und ein Rücktritt von Robben beim Quali-Scheitern sehr wahrscheinlich erschien, hatte Robben schon bei der Hymne mit seinen Emotionen zu kämpfen. Anschließend besorgte er mit einem verwandelten Handelfmeter (16. Minute) und einer schönen Direktabnahme (21.) im Alleingang den 2:0-Endstand. Und unmittelbar nach Spielende trat er dann von der großen Bühne im Oranje-Trikot ab.

"Ich will mich jetzt ausschließlich auf Bayern konzentrieren." Arjen Robben

Vize-Weltmeister in Südafrika

Die Kulisse und die ihm zujubelnden Fans habe er "besonders genossen", betonte der Flügelflitzer des deutschen Rekordmeisters. Robbens Entscheidung ist verständlich: Beim nächsten für ihn möglichen großen Turnier, der EM 2020, wäre er bereits 36 Jahre alt. Und: Bessere Tage hat er in der Elftal auch schon erlebt: 2010 wurde er in Südafrika mit Holland Vize-Weltmeister und 2014 scheiterte er nur haarscharf an einem weiteren WM-Finale. Unter dem neuen Trainer Jupp Heynckes kann er sich nun mit dem FC Bayern auf die Vereinsziele in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League konzentrieren.