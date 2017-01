Ancelotti stärkt formschwachen Müller "Mehr Mannschaftsspieler als Top-Torjäger"

Mit seiner Torausbeute ist Thomas Müller in dieser Saison selbst nicht zufrieden. Erst eine 999 Minuten lange Treffer-Durststrecke in der deutschen Eliteklasse, dann glückte ihm insgesamt auch nur ein Bundesligator - Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti sieht die Leistungen des Offensivmanns aber weiter mit großer Gelassenheit. "Für mich sind die Tore nicht so wichtig, sondern dass er auf die Taktik fokussiert ist und auf meine Anweisungen. Deshalb war ich mit ihm zufrieden bisher", sagte Ancelotti in einem Interview dem "kicker". Nach einer torlosen EM in Frankreich ließ Müller sein volles Potenzial in dieser Saison nur phasenweise aufblitzen.

"Durststrecken gibt es"

Der Stotterstart von Müller beunruhigt Ancelotti aber nicht. "Durststrecken gibt es. Aber Thomas ist absolut seriös, professionell, ein totaler Teamplayer. Niemand im Klub bereitet Müllers Situation Kummer", versicherte der Italiener. "Er hat Witz, macht Späße - und auch er macht sich nicht zu viele Gedanken darüber. Thomas weiß, was er tut." Müller dürfe in dem mittlerweile etablierten 4-2-3-1-System beim deutschen Rekordmeister und Tabellenführer nicht nur nach Toren gemessen werden.

"Für uns ist er mehr ein Mannschaftsspieler als ein Top-Torjäger." Carlo Ancelotti über Thomas Müller

Ancelotti hoft auf Fortsetzung mit Lahm

Ein wichtiger Akteur beim FC Bayern soll nach Wunsch des früheren italienischen Nationalspielers Philipp Lahm bleiben. Der 33 Jahre alte Rechtsverteidiger gilt als Kandidat für die künftige Aufgabe als Sportdirektor oder Sportvorstand im Verein. Ancelotti wiederholte jedoch nun, dass er sich wünsche, den Kapitän auch über diese Saison hinaus als Spieler beim FC Bayern zu behalten. "Es ist natürlich die Entscheidung von Philipp Lahm. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich mir wünsche, dass er bis zum Ende seines Vertrages 2018 weiterspielt", erneuerte Ancelotti sein Anliegen.

"Er ist fit und hat keine Probleme. Philipp könnte der neue Paolo Maldini werden. Er könnte ohne Probleme bis 40 spielen." Carlo Ancelotti über Philipp Lahm

"Müssen Geduld mit Sanches haben"

Bei Renato Sanches mahnte der frühere Coach von Real Madrid noch Geduld an. Der defensive Mittelfeldspieler habe noch Probleme mit der Integration, meinte Ancelotti. "Es liegt an der neuen Sprache, am neuen Land, am neuen Klub, der neuen Mannschaft. Und er ist sehr jung. Wir müssen etwas Geduld mit ihm haben. Die zweite Saisonhälfte wird besser für ihn laufen", sagte der Bayern-Coach. Der 19-jährige Portugiese war im Sommer für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach München gewechselt. Ancelotti hat nach eigener Aussage "nicht viele Mittelfeldspieler mit dieser Power gesehen. Aber diese Wucht müssen wir in die richtige Bahn lenken."

Quelle: dpa