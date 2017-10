Glanzloser FC Bayern Mühsamer 1:0-Sieg des FCB beim HSV

Jupp Heynckes rotierte mehr als ursprünglich angekündigt. Mit Niklas Süle, James Rodriguez, Rafinha, Corentin Tolisso und Arturo Vidal schickte er gleich fünf neue Spieler im Vergleich zum vergangenen Champions-League-Auftritt auf den Platz. Angesichts des permanenten Mittwoch-Samstag-Rhythmus "wollte ich das riskieren", sagte der Coach nach der Partie. Diese Rochade und das starke Pressing tat den Münchnern aber überhaupt nicht gut. Eine Halbzeit lang war vom Rekordmeister so gut wie nichts Kreatives zu sehen. Erst in Überzahl und auch durch einen Kurzeinsatz von Thomas Müller gelang der Siegtreffer. Immerhin haben die Münchner aber erneut zu Null gespielt. Durch den Sieg zogen sie nach Punkten auch mit dem Spitzenreiter Dortmund gleich.

"Der HSV hat von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben. Und wir haben unser Positionsspiel eine Halbzeit nicht aufgezogen. Dann mussten wir bis zur letzten Minute noch zittern." FCB-Trainer Jupp Heynckes

Eine Halbzeit Pressing inklusive Rote Karte

Nach zwei Minuten setzte der HSV ein erstes Zeichen, den Schuss von André Hahn konnte Sven Ulreich aber locker halten. Die Münchner taten sich trotz hohem Ballbesitz schwer, den nötigen Raum zu gewinnen. Erst nach acht Minuten tauchten die Bayern erstmals im Hamburger Strafraum auf, Robert Lewandowski kam bei Comans Flanke jedoch nicht an den Ball. Nach 20 Minuten traf Arjen Robben nur das Außennetz. Ansonsten funktionierte die Hamburger Pressing-Maschine. In der 38. Minute agierte die aber mit unfairen Mitteln: Gideon Jung sah die Rote Karte, nachdem er Coman von hinten in die Beine grätschte und ihn in vollem Lauf zu Fall brachte.

"Thomas Müller muss erst einmal eingehend untersucht werden. Ich hoffe, dass er nur verkrampft ist." Münchens Coach Jupp Heynckes

Siegtreffer nach Müllers Kurzeinsatz

Zu Beginn der zweiten Halbzeit reagierte der Münchner Coach und brachte seinen "Liebling" Thomas Müller. Er kam für den weitestgehend abgetauchten James. Und das zahlte sich aus: Nach 50 Minuten spielte der Eingewechselte auf Tolisso und der verwandelte zum 1:0-Führungstreffer. Allerdings lieferte der Oberbayer seinen Assist trotz einer kurz zuvor eingehandelten Verletzung am rechten Oberschenkel. Thiago musste Müller nach nur zehn Minuten Einsatzzeit ersetzen. Obwohl die Münchner immer weiter aufrückten, gelang bis auf einen Pfostenschuss durch Thiago in der 70. Minute und einen weiteren Aluminiumtreffer durch Robben (83.) keine nennenswerte Aktion mehr.

Hamburger SV - Bayern München 0:1 (0:0)

Hamburg: Mathenia - Mavraj, Papadopoulos, van Drongelen (76. Ito) - Gideon Jung, Sakai - Diekmeier, Santos - Hunt (62. Holtby) - Hahn (76. Kostic), Wood. - Trainer: Gisdol

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Tolisso, Vidal - Robben, Rodriguez (46. Thomas Müller, 55. Thiago), Coman (90.+3 Kimmich) - Lewandowski. - Trainer: Heynckes



Tor: 0:1 Tolisso (52.)

Gelbe Karten: Sakai (2) - Rodriguez, Tolisso (2)

Rote Karte: Jung wegen groben Foulspiels (39.) -

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)