Augsburg gegen München Mit "mehr Mumm" gegen rotierende Bayern

Nur drei Tage nach seinem Pokalerfolg trifft der FC Bayern in der Liga auf den FC Augsburg. Die Schwaben wollen diesmal zu Hause aber "mehr Mumm zeigen", die ehemaligen Münchner Goalgetter ihre Torflaute beenden.

Wie im Pokalspiel wollen die Münchner "angreifen, Augsburg wird verteidigen und auf Konter setzen", sagte Münchens Trainer Carlo Ancelotti im Vorfeld der Partie. An der taktischen Grundausrichtung dürfte sich also nichts ändern. Allerdings deutete der Münchner Coach eine umfangreiche Rotation seiner Mannschaft an.

"Die Spieler, die am Mittwoch nicht gespielt haben, werden morgen spielen." Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Damit dürften Javi Martínez, David Alaba, Xabi Alonso, Arturo Vidal, Arjen Robben und Robert Lewandowski wieder in die Startelf rücken. Die endgültige Aufstellung wird aber erst nach dem Abschlusstraining feststehen. Fraglich ist vor allem der Einsatz von Kingsley Coman, der im Pokalfight einen Schlag abbekommen hatte. Auf die Rekonvaleszenten Franck Ribéry und Rafinha muss Ancelotti weiterhin verzichten.

Hauptsache, der Ball ist drin

Müller wartet immer noch auf sein erstes Liga-Saisontor. Gegen die Schwaben muss er es aber aus dem Feld erzielen, nach dem verpatzten Elfmeter im Pokalspiel will er diesen Job nämlich in Zukunft "seinen Kollegen überlassen". Und Robert Lewandowski ist ungewohnterweise seit fünf Spielen in der Bundesliga ohne Treffer. Eine möglicherweise anstehende Vertragsverlängerung könnte ihn zusätzlich motivieren. Dabei legt der Trainer gar nicht soviel Wert auf die Vollstreckerqualitäten seiner Stürmer. Hauptsache sie spielen gut, wer die Tore erzielt ist ihm dann letztlich egal.

"Die Mannschaft soll Tore erzielen, wer sie schießt, ist nicht wichtig." Münchens Coach Carlo Ancelotti

Verhaegh rutscht zurück ins Team

Bei den Schwaben wird der vorsichtshalber im Pokal nicht eingesetzte Kapitän Paul Verhaegh in der Anfangsformation zurückerwartet. Die Augsburger haben sich auf jeden Fall vorgenommen, mit den eigenen Fans im Rücken im Gegensatz zur Pokalpartie mit "mehr Mumm" zu agieren. Ganz unberechtigt ist die Hoffnung, dem Rekordmeister ein Bein zu stellen, definitiv nicht. Immerhin konnte Augsburg bereits zuvor zweimal gegen den übermächtigen Nachbarn aus dem Freistaat gewinnen. Allerdings standen dabei die Münchner da jeweils schon als Meister fest.