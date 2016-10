FC Bayern siegt mit 3:1 beim FCA Augsburg erneut ohne "Mumm" gegen München

Wie im Pokalspiel hat der FC Bayern München die Schwaben nun auch in der Liga klar in die Schranken verwiesen. Beim 1:3 hatte der FC Augsburg auch im Heimspiel keine Aussicht auf den Sieg. Matchwinner ist Robert Lewandowski.

Beim FCA gab es im Vergleich zum Pokalduell drei Änderungen an der Startelf. Paul Verhaegh, Halil Altintop und Jonathan Schmid begannen anstelle von Dominik Kohr, Georg Teigl und Philipp Max. Für "mehr Mumm“, wie von Coach Dirk Schuster gefordert, sorgte diese Umstellung aber nicht. Trainer Carlo Ancelotti behielt zwar nur vier Akteure in der Anfangsformation: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jérôme Boateng und Thiago.

Doch sein Team zeigte von Anfang an das gewohnte Ballbesitzspiel und spielte mit fest eingelegtem Vorwärtsgang. Der dritte Ligasieg der Schwaben gegen den Rekordmeister war zu jeder Zeit außer Reichweite. Und für Goalgetter Robert Lewandowski ist die Welt wieder in Ordnung, er war an allen Toren beteiligt. Die Münchner Hintermannschaft leistet sich hingegen wieder einen Aussetzer, den Augsburg zum 1:3 nutzen konnte.

Lewandowski beendet Torflaute, Robben legt nach

Den ersten Abschluss zeigte zwar der FCA: Verhaegh zog aus rund 30 Metern ab, Neuer ließ den Aufsetzer nach vorne abklatschen, von dort konnte Lahm aber zur Ecke klären. Nach einem Ballverlust von Hinteregger zeigten die Münchner aber endgültig auch ihr schnelles Umschaltspiel. Robert Lewandowski konnte den Konter in der 8. Minute zwar noch nicht abschließen. Elf Minuten später beendete er aber seine Torflaute. Und kaum war der Jubel verklungen, durften die Fans der Münchner sich schon wieder freuen. Arjen Robben staubte ab zum 2:0, nachdem der vorherige Torschütze knapp gescheitert war. Einziger Wermutstropfen für den FC Bayern: Nach einer knappen halben Stunde musste Javi Martinez offenbar wegen muskulärer Probleme ausgetauscht werden, für ihn kam Mats Hummels.

Schlendrian nach 3:0

Kurz vor der Pause gab es immerhin zwei Aktionen der Schwaben, die man im weitesten Sinne "Angriff" nennen kann. Gefährlich für den Kasten von Neuer wurde es aber nicht. Lewandowski zeigte hingegen bereits kurz nach dem Wiederanpfiff, dass die Augsburger seine Lieblingsgegner sind. Er umkurvte Torhüter Marwin Hitz und vollendete zum 3:0. In der 67. Minute hielt aber erneut der Münchner Schlendrian Einzug, wie im Pokal bestraften die Schwaben das mit dem Anschlusstreffer. Ja-Cheol Koo erzielte das 3:1. Danach brachten die Münchner die Partie aber sicher nach Hause.

FC Augsburg - Bayern München 1:3 (0:2)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Stafylidis - Kacar (82. Moravek), Baier - Koo, Altintop (65. Teigl), Schmid (55. Max) - Ji. - Trainer: Schuster

München: Neuer - Lahm, Martinez (29. Hummels), Boateng (62. Badstuber), Alaba - Thiago, Alonso, Vidal - Robben (76. Kimmich), Lewandowski, Costa. - Trainer: Ancelotti

Tore: 0:1 Lewandowski (19.), 0:2 Robben (21.), 0:3 Lewandowski (48.), 1:3 Koo (67.)

Gelbe Karten: Koo (2), Teigl -

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)