FC Bayern gegen SC Freiburg Heynckes-Auftakt mit viel neuem Selbstvertrauen

"Klare Linie, Zug drin, Disziplin auf beiden Seiten, Gespür für die Spieler" - die Vorschusslorbeeren, die die Vereinsverantwortlichen des Rekordmeisters quer durch die Gazetten verbreiten, sind gewaltig. "Mit Jupp macht es einfach Spaß", so das aktuelle Fazit von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Das betonte auch Heynckes. Die zuletzt drei Pflichtspielpartien in Folge ohne Sieg scheinen in Vergessenheit geraten. Gegen die Breisgauer ist der FC Bayern haushoher Favorit. Bisher konnten die Freiburger den Bayern in deren Stadion nämlich überhaupt erst zwei mickrige Punkte abluchsen, 15 Mal ging der Rekordmeister als Sieger vom Platz. Letztmals gelang dem Sportclub am 10. Mai 1997 ein torloses Remis.

"Power Point – alles wunderschön, aber man muss das auf dem Trainingsplatz zeigen." Bayern-Trainer Jupp Heynckes

Trotzdem legt Heynckes viel Wert auf die Abwehrarbeit. "Sieben Gegentreffer wie zuletzt – das haben wir in der Triplesaison in einer Halbserie bekommen", sagte er. Nach vorne hätten die Münchner so viel Klasse, dass "immer etwas geht". Deshalb will der 72-Jährige im letzten Training vor dem Spiel nochmals taktisch arbeiten und seinen Plan in der Praxis demonstrieren. "Viel Wert" legt er dabei "auf Präzision, Timing und Positionsspiel.“ Personell kann Heynckes bis auf die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Franck Ribéry fast aus dem Vollen schöpfen. Bei Arturo Vidal will er aber "kein Risiko eingehen". James hingegen sollte rechtzeitig fit werden.

"Ich vermisse meinen Hund Cando, der hat zwei Tage nicht gefressen, nachdem ich weggegangen bin." Jupp Heynckes

"Bis in die Haarspitzen motiviert"

"Bayern wird aufgrund der derzeitigen Situation bis in die Haarspitzen motiviert sein. Aber das werden wir auch sein", sagte Freiburgs Coach Christian Streich vor dem Auswärtsspiel in der Münchner Arena. Allerdings scherzte er angesichts der zuletzt zweimal in Folge aus der Hand gegebenen Bayern-Führung: "Das kommt wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nicht mehr vor." Immerhin kann er aber voraussichtlich auf die gleiche Elf setzen, die vor der Länderspielpause beim 3:2 gegen die TSG Hoffenheim den ersten Saisonsieg geholt hatte.

1012. Bundesligaspiel für Heynckes

Triple-Gewinner Jupp Heynckes absolviert nach vier Jahren im Ruhestand sein 1.012. Bundesligaspiel, nachdem er sich am 18. Mai 2013 mit einem 4:3 in seiner Heimatstadt Gladbach von der Bühne verabschiedet hatte.