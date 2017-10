2:0-Führung verspielt Sagnol-Debüt in Berlin endet mit Remis

Willy Sagnol setzte bei seiner Premiere als Interimstrainer exakt auf die Spieler, denen ein schlechtes Verhältnis zu Ex-Coach Carlo Ancelotti nachgesagt wird. Der Franzose berief Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels, Jérome Boateng und Kapitän Thomas Müller in die Anfangsformation. Bis auf Müller und Robben hatte Ancelotti in Paris auf die Führungsspieler verzichtet und damit seine Entlassung wohl beschleunigt. Auch Hertha-Trainer Pal Dardai wechselte kräftig durch gegenüber dem 0:1 gegen Östersunds FK in der Europa League und brachte gleich acht Neue.

Hummels erzielt das 1:0

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic forderte nach dem Blitz-Rauswurf eine Reaktion der Mannschaft - und die kam auch zu Beginn. Die Münchner schnürten die Hausherren in der eigenen Hälfte ein und erzielten das 1:0 in der zehnten Minute. Ausgangspunkt war ein Freistoß, den die Berliner Abwehr nicht richtig klären konnte. Robben passte zurück auf Boateng, der hoch in den Strafraum flankte, wo Hummels unbedrängt zum Kopfball kam und den Ball unhaltbar im Tor versenkte.

Nach dem ersten Schock wachten die Berliner auf, hätten in der 16. Minute sogar fast einen Strafstoß bekommen. Fast, weil Harm Osmers nach einem Duell zwischen Vladimír Darida und Javi Martínez bereits auf Elfmeter entschieden hatte, ihn aber nach dem Videobeweis zurücknahm. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters, denn der Spanier traf zuerst den Ball. Die Hauptstädter wurden fortan mutiger, hatten vor allem in der 33. Minute durch Darida das 1:1 auf dem Fuß.

Bayern gibt 2:0-Führung aus der Hand

In der 49. Minute erhöhte Robert Lewandowski auf 2:0 - schon das achte Saisontor des Polen. Aber der beruhigende Vorsprung hielt lediglich zwei Minuten, denn die Berliner hatten die sofortige Antwort parat: Der Japaner Genki Haraguchi tanzte die komplette Bayern-Abwehr aus, brachte das Leder zur Strafraummitte zu Ondrej Duda, der es nur noch über die Linie befördern musste. Nur noch 2:1 für die Münchner, die keine Ruhe in ihr Spiel bringen konnte. So gelang Salomon Kalou in der 56. Minute sogar der verdiente Ausgleich. Das Olympiastadion kochte. Erneut gaben die Bayern aufgrund eklatanter Abwehrfehler eine 2:0-Führung aus der Hand.

Ribéry mit Knieverletzung ausgewechselt

In der 60. Minute kam es noch schlimmer für die Gäste: Ribéry trat auf den Ball, verdrehte sich anschließend im Rasen das linke Knie und musste sofort ausgewechselt werden. Für den 34-Jährigen kam Kingsley Coman, aber auch der brachte kaum effektive Offensivaktionen. Die Berliner gaben sich mit dem Unentschieden zufrieden, die Münchner warfen alles nach vorne, blieben aber vor dem Kasten von Rune Jarstein viel zu harmlos.

Der schlechteste Saisonstart der Bayern seit sieben Jahren ist perfekt. Interimscoach Sagnol stand mit versteinerter Miene am Spielfeldrand - so hatte sich der Franzose seinen Einstand bestimmt nicht vorgestellt. In der Länderspielpause wollen die in die Kritik geratenen Klubbossen die Trainersuche forcieren. Beim nächsten Heimspiel der Münchner gegen Freiburg könnte ein neuer Mann auf der Bayern-Bank sitzen. Der zurzeit vereinslose Thomas Tuchel und Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gelten als Favoriten.

Hertha BSC - Bayern München 2:2 (0:1)

Hertha BSC Berlin: Jarstein - Weiser, N. Stark, Rekik, Plattenhardt - Darida (80. Lustenberger), Skjelbred - Leckie, Duda (75. Lazaro), Haraguchi (86. Esswein) - Kalou

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng (79. Süle), M. Hummels, Alaba - Javi Martinez - T. Müller, Tolisso - Robben (59. Thiago), F. Ribéry (62. Coman) - Lewandowski

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 71212

Tore: 0:1 M. Hummels (10.), 0:2 Lewandowski (49.), 1:2 Duda (51.), 2:2 Kalou (56.)

Gelbe Karten: - / Tolisso (1), Kimmich (1)