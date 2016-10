2:2 in Frankfurt FC Bayern patzt in Überzahl

Einen Sieg - das muss man so klar sagen - hätten die Bayern bei stark aufspielenden Frankfurtern auch nicht verdient gehabt. So steht in der Liga das zweite Unentschieden in Folge für die Bayern, die damit aber die Tabellenführung vor dem 1. FC Köln verteidigten. Bis zum Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den PSV Eindhoven bleibt aber noch viel Arbeit für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti.

Arjen Robben trifft zur Bayern-Führung.

Der ließ überraschend seinen Topstürmer Robert Lewandowski auf der Bank. Dafür durfte erstmals in dieser Saison das Nationalmannschafts-Innenverteidiger-Duo Boateng/Hummels ran. Und es ging gleich gut los: Bereits nach zehn Minuten sorgte Arjen Robben nach Vorarbeit von David Alaba für die frühe Bayern-Führung. Wie die TV-Bilder zeigten, stand Alaba allerdings zuvor im Abseits - Glück also für die Bayern, dass der Schiedsrichter das nicht sah.

Chandler an den Innenpfosten - Meier in die Arme von Neuer

Und das Glück blieb den Münchnern zunächst treu: In der 15. Minute rettete der Innenpfosten für den geschlagenen Bayern-Keeper Manuel Neuer, als Timothy Chandler eine Flanke von Ante Rebic direkt abnahm. Der Ball sprang vom Pfosten noch einmal zurück zu Marco Fabian, dessen Kopfball schließlich von Hummels geblockt wurde. In der 34. Minute hatte dann Torjäger Alex Meier die Riesenchance zum Ausgleich - sein Kopfball aus kurzer Distanz konnte Manuel Neuer aber parieren.

Frankfurt zeigte bis hierhin eine beherzte, ja begeisternde Vorstellung. Der Ausgleich kurz vor der Pause war deshalb auch verdient: Szabolcs Huszti kam nach einem Abpraller zunächst etwas glücklich an den Ball. Sein Schuss ins lange Eck war aber sehr sehenswert und diesmal unhaltbar für Neuer. 1:1 zur Pause.

Frankfurt kommt in Unterzahl zum Ausgleich

Auch nach dem Wechsel beeindruckten die Gastgeber mit gutem Kombinationsspiel und viel Kampfgeist. Die Bayern - inzwischen mit Renato Sanches und später auch noch mit Lewandowski vorne drin - hatten damit weiterhin ihre Mühe, konnten ihr gewohntes Kombinationsspiel nicht aufziehen. Erst Joshua Kimmich sorgte mit dem 2:1 in der 62. Minute für etwas Durchschnaufen. Zuvor hatte schon Kingsley Coman die Führung auf dem Fuß gehabt.

Erst Torschütze, dann Platzverweis: Szabolcs Huszti

Als nach 65 Minuten Torschütze Huszti mit Gelb-Rot vom Platz musste, dachten eigentlich alle, dass die Münchner den Sieg nun sicher nach Hause bringen würden. Doch von wegen! Die Eintracht lehnte sich vehement gegen die drohende Niederlage auf, was in der 78. Minute belohnt wurde. Marco Fabian lenkte in stark abseitsverdäöchtiger Position einen Schuss von Chandler mit der Brust ins Tor - Riesenjubel bei den Eintracht-Verantwortlichen und den 50.000 im Stadion.

Ribéry fällt länger aus

Die Münchner kamen nicht mehr zurück. So trennten sich beide Mannschaften am Ende verdient mit 2:2. Am Rande der Partie wurde bekannt, dass Franck Ribéry, der gar nicht mit nach Frankfurt gereist war, den Bayern zwei bis drei Wochen fehlen wird. Der Franzose hatte am Freitag über muskuläre Probleme geklagt.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 2:2 (1:1)

Frankfurt: Hradecky - Abraham, M. Hector (70. Tarashaj), Vallejo - Chandler, Mascarell, Huszti, Oczipka - Fabian, Rebic (67. Hasebe) - Meier (77. Hrgota)

FC Bayern: Neuer - Lahm, Boateng, M. Hummels, Alaba - Xabi Alonso (46. Sanches) - Kimmich, Thiago - Robben (76. Rafinha), T. Müller, Coman (67. Lewandowski)

Tore: 0:1 Robben (10.), 1:1 Huszti (43.), 1:2 Kimmich (62.), 2:2 Fabian (78.)

Gelb-Rot: Huszti (65./wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 49.500

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)