FC Bayern München "Neustart" in Frankfurt

Die Länderspielpause hat die Niederlage in der Champions League bei Atlético Madrid und das anschließende 1:1 zuhause gegen den 1. FC Köln fast vergessen lassen. Carlo Ancelotti freilich hat die jüngsten, nicht ganz so starken Leistungen seiner Spieler noch auf dem Schirm und mahnt deshalb, die Mannschaft müsse in Frankfurt (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr/"Heute im Stadion überträgt die Partie in Ausschnitten live) wieder zu ihrer Stärke aus den ersten Spielen in dieser Saison zurückfinden.

Der kleine Leistungsrückgang sei "auf die große Belastung zum Saisonstart zurückzuführen. Wir konnten nicht auf alle Spieler zurückgreifen und haben dafür in den letzten zwei Matches einen Preis bezahlt", so Ancelotti in der italienischen Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport. "Ich bin nicht besorgt, doch wir müssen auf den Neustart achten." In der Pressekonferenz vor dem Spiel legte er nach: "Die Partie ist sehr wichtig!"

"Die nächsten Wochen werden heiße Wochen mit vielen Spielen." Nationalspieler Thomas Müller

Erfolgserlebnisse auf der ganzen Welt

Freut sich auf "heiße Wochen": Thomas Müller

Vielleicht ändert der Italiener auch deshalb seine eigenen Gewohnheiten. Vor dem letzten Training gewährte er ausnahmsweise keine Einblicke in seine Aufstellungspläne. Er hält nach zuletzt eifriger Rotation die Spannung lieber hoch: "Der Konkurrenzkampf ist wichtig. Er hält die Spieler motiviert." Immerhin kehrten etliche Akteure mit Erfolgserlebnissen von ihren Nationalmannschaften zurück, wie Ancelotti hervorhob. "Viele haben Tore geschossen." Neben Weltmeister Müller auch Robert Lewandowski für Polen, Arturo Vidal für Chile und Nachwuchsstürmer Julian Green für die USA. Auch Arjen Robben ist wieder fit nach seiner Rippenprellung. "Er konnte wieder trainieren und ist bereit", so Ancelotti.

Kovac: "Bayern ist die Krönung"

Bei der Eintracht hoffen sie auf seine Tore: Alex meier (r.).

In Frankfurt fiebert man dem Topspiel derweil trotz der Zwangsaussperrung der "Ultras" (s. Kasten) mit Vorfreude entgegen. Denn zuhause ist die Eintracht noch ungeschlagen und zeigte bislang starke Leistungen. "Wir haben zuhause schon sieben Punkte gegen sehr gute Gegner geholt - Bayern ist die Krönung", sagt Eintracht-Coach Niko Kovac, der am Samstag 45 Jahre alt wird und seine "alte Liebe" trifft (34 Bundesligaspiele für den FC Bayern). In den letzten acht Ligapartien gelang der Eintracht aber nicht einmal ein Tor gegen die übermächtigen Bayern. Seit 756 Spielminuten steht vorne die Null. Eine Sache für Toptorjäger Alex Meier. Der wird es aber möglicherweise mit der besten Inneenverteidigung der Welt zutun bekommen - Jérôme Boateng und Mats Hummels.

Fanprotest vor dem Stadion

Frankfurter "Ultras"

Fans von Eintracht Frankfurt wollen vor dem Stadion gegen ihren Ausschluss vom Spiel gegen die Bayern protestieren. Die "Ultras Frankfurt" starteten einen entsprechenden Aufruf. Demnach wollen sich die Anhänger zunächst in der Frankfurter Innenstadt treffen und danach gemeinsam zur Commerzbank-Arena fahren.



"Wir sehen das mit gemischten Gefühlen", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann. "Jede Provokation, die von dieser Gruppe ausgeht, ist für Eintracht Frankfurt nicht gut." Das DFB-Sportgericht hatte den Verein nach den Fan-Ausschreitungen während des DFB-Pokalspiels beim 1. FC Magdeburg dazu verurteilt, den Fanblock bei den nächsten Heimspielen gegen den FC Bayern München (Bundesliga) und den FC Ingolstadt (DFB-Pokal) zu schließen.