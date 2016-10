Dämpfer für den FC Bayern Nur 1:1 gegen Köln

Nach zuvor fünf Siegen hat der deutsche Meister FC Bayern in der Fußball-Bundesliga erstmals Punkte eingebüßt. Die Münchner kamen am Samstag daheim im Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln nur zu einem 1:1, bleiben aber Erster.

Carlo Ancelotti hatte die Rotation bereits angekündigt: Im Vergleich zum 0:1 gegen Atlético Madrid berief der Trainer sieben neue Spieler in die Anfangself. Unter ihnen Arjen Robben - zuletzt spielte der Niederländer Anfang März von Beginn an. Doch das Comeback war von kurzer Dauer. Nach der ersten Halbzeit war schon wieder Schluss für ihn - Robben scheint sich erneut verletzt zu haben. "Ich werde auch rotieren, damit wir mit hoher Intensität spielen können", sagte Ancelotti vor dem Spiel. Doch von dieser "hohen Intensität" war dem Bayern-Spiel nicht viel anzumerken.

"Ich glaube, dass nicht zu viel Rotation stattgefunden hat. Ich habe Vertrauen in alle Spieler. Einige waren auch etwas müde, deshalb war die Rotation auch angebracht." Carlo Ancelotti

Nur selten kamen die Münchner zum Abschluss. Die Kölner errichteten ein Defensivbollwerk, an dem sich die Münchener größtenteils die Zähne ausbissen. Erst in der 40. Minute erlöste Joshua Kimmich mit seinem Flugkopfball den Rekordmeister. Bis zu diesem Zeitpunkt fehlte es dem Bayern-Spiel an Ideen und Schussgenauigkeit. Von einem Spitzenspiel war diese Partie in der ersten Halbzeit weit entfernt. Zur Erinnerung: Es war das Duell des noch verlustpunktfreien Tabellenführers gegen den bis dahin ungeschlagenen 1. FC Köln.

Ausgleich fällt aus dem Nichts

Die Bayern waren zu Beginn der zweiten Hälfte aggressiver und wollten die Führung weiter ausbauen. Köln präsentierte sich weiter sehr defensiv. Und plötzlich stand es 1:1 - wie aus dem Nichts gelang Anthony Modeste in der 63. Minute der Ausgleichstreffer. Die Partie drohte gerade wieder etwas zäh zu werden, aber das Tor der Kölner brachte Leben in die Bude. Die Domstädter wurden mutiger und belagerten das Münchner Tor - eine Sensation lag in der Luft. Ancelotti reagierte und brachte David Alaba für Kingsley Coman und Arturo Vidal für den erneut farblos gebliebenen Renato Sanches. Die Wechsel wirkten: Bayern sortierten sich wieder.

In der 77. Minute kam Thomas Müller (spielte für Robben) nach einer Ecke völlig frei zum Volleyschuss, der Kölner Keeper konnte mit einer Glanzparade klären. Die Bayernangriffe wurden wütender, doch die Kölner standen hinten sicher und nach vorne fielen sie mit mutigen Kontern auf. In der 86. Minute landete ein Flachschuss aus 25 Metern von Juan Bernat am Pfosten. Kurz vor Schluss hatte Zoller die Sensation auf dem Fuß: Doch der Kölner schob den Ball Zentimeter am Tor vorbei.