Spätes Kimmich-Tor FC Bayern mit Mühe beim HSV

Die Rollen beim 103. Nord-Süd-Klassiker waren klar verteilt: Auf der einen Seite der mit nur einem Punkt im Tabellenkeller feststeckende HSV, der mal wieder an seinem Chaos-Image feilt; seit Tagen wird dieses Spiel zum Abschiedsspiel von Bruno Labbadia erklärt. Auf der anderen Seite der Ligaprimus aus München; noch nie stand ein Team nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten und 14:1 Toren besser da. Nichtsdestotrotz verkündete Labbadia vor der Partie: "Ich habe voll Bock auf das Spiel."

Seine Vorfreude übertrug der Hamburger Übungsleiter sichtlich auf seine Kicker, die in der Anfangsphase ein gutes Spiel zeigten: Sie verbuchten Torschüsse, erspielten sich Ecken, verdichteten die Räume, hatten genauso viel Ballbesitz wie die Bayern. Erst nach einer Viertelstunde wurde der Favorit etwas dominanter, aber der HSV verteidigte geschickt und setzte weiterhin Akzente nach vorne. Mit einem gerechten 0:0 gingen beide Teams in die Pause.

Hummels verletzt raus

Beide Mannschaften kamen vorerst unverändert aus der Kabine. Auch Mats Hummels machte zunächst weiter, obwohl er sich kurz vor dem Halbzeitpfiff in einem Zweikampf das Knie verdreht hatte. Fünf Minuten später musste er jedoch ausgewechselt werden, für ihn kam Jérome Boateng.

Die Münchner legten nun einen Zahn zu und versuchten, das Spiel an sich zu reißen, was dem Team von Carlo Ancelotti auch gelang. In der 70. Minute verhinderte Hamburgs Keeper René Adler die Führung der Gäste durch einen Alaba-Freistoß mit einer Glanzparade. Neun Minuten später war der ehemalige Nationaltorwart erneut auf dem Posten und lenkte einen Müller-Schuss am Pfosten vorbei. Kaum mehr Entlastung - bis zur 88. Minute hielt das Bollwerk der Hamburger.

Kimmich-Tor das Aus für Labbadia?

Dann das K.o. für den HSV durch das Tor von Joshua Kimmich nach einer Weltklasse-Kombination: Thiago mit einem Traumpass zu Franck Ribéry, der über die linke Seite in Richtung Strafraum zog und auf den langen Pfosten zum Bayern-Youngster flankte, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste. Bitter für die Hamburger, die aufopferungsvoll gekämpft hatten. Fünftes Ligaspiel, fünfter Sieg der Bayern - der Rekordmeister dominiert die Liga. War es das letzte Spiel mit Bruno Labbadia auf der Bank der Norddeutschen? Funktioniert Labbadia nicht oder funktioniert der Hamburger SV nicht? Es bleibt ein spannendes Thema.