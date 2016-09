Der FC Bayern lädt zum Spitzenspiel Punktgleiche Hertha kommt nach München

Philipp Lahm, David Alaba und Mats Hummels nahmen wieder am Training teil und sind laut Trainer Carlo Ancelotti "bereit" für das Duell mit den Berlinern. Ob alle drei Spieler auch zum Einsatz kommen werden, wollte Ancelotti noch nicht verraten - nur, dass Hummels auf der Bank Platz nehmen wird. Dafür werde Abwehrchef Jerome Boateng an der Seite von Javi Martínez erstmals in dieser Saison in der Startelf stehen. "Boateng ist in guter Verfassung, er hat sehr gut trainiert in den letzten Tagen. Er wird beginnen, ich denke, er ist bereit", sagte Ancelotti. Superstar Arjen Robben werde zunächst ebenfalls auf der Bank sitzen, "aber in der zweiten Halbzeit kann er spielen, 45 oder 30 Minuten".

"90 Minuten schaffe ich, glaube ich, noch nicht." Jerome Boateng

"Wir haben nicht gut gespielt"

Ancelotti forderte von seinen Spielern, dass sie sich im Vergleich zum wenig überzeugenden 3:1 gegen den FC Ingolstadt "verbessern, wir haben nicht gut gespielt". Der starke Start der Hertha, die wie der FC Bayern alle drei Spiele gewann, sei auch für ihn eine Überraschung, bekannte der Italiener: "Berlin hat sehr gut gespielt, sie sind eine kompakte Mannschaft mit sehr gutem Teamspirit. Es wird schwierig für uns, wir brauchen 100 Prozent."

Hertha - eine "kleine, fleißige Mannschaft"

Der Hauptstadtclub reist mit Respekt nach Süden, doch verschenken will Pal Dardai mit seinem Team die Zähler in der Münchner Arena nicht. "Wir haben eine kleine, fleißige Mannschaft", sagte der Berliner Coach. Mit der kleinen, fleißigen Mannschaft will Dardai die Bayern mit dem "großen Trainer" Carlo Ancelotti ärgern, "damit wir unsere Fans glücklich machen". Ja, nach drei Liga-Siegen zum Saisonstart, was zuvor noch kein Hertha-Team geschafft hatte, sagt Berlins Trainer tatsächlich: "Wir wollen natürlich ungeschlagen bleiben." Berlin muss auf Spielmacher Vladimir Darida verzichten, der sich im Spiel gegen Schalke einen Außenbandriss am Fuß zugezogen hat.