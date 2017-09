4:0-Sieg gegen Mainz FC Bayern schießt die Unruhen weg

Das Team von Carlo Ancelotti zeigte die vielleicht bislang beste Leistung in dieser Saison. Jérôme Boateng gab sein Startelfdebüt, Franck Ribéry, der seine Enttäuschung über die Auswechslung beim Spiel gegen Anderlecht freien Lauf ließ, saß zunächst auf der Bank. Der Trikotwurf des Franzosen ist nach einem Gespräch mit dem Trainer aus der Welt. "Es ist alles gut, kein Problem", so Ancelotti. Arturo Vidal bekam den Vorzug vor Tolisso. In der Offensive spielten Thomas Müller und Kingsley Coman an Stelle von James und Ribéry.

Die ersten zehn Minuten konnten die Mainzer noch mithalten und hatten sogar die erste Chance im Spiel. So manch einer im Stadion ahnte schon schlimmes. Doch dann drehte der Rekordmeister auf: Joshua Kimmich passte völlig unbedrängt auf Müller, der kam im Strafraum zum Schuss, Robben ließ den Ball durch die Beine und fälschte ihn dabei ab - ein Teamwork-Tor. Die 70.000 Zuschauer in der Allianz Arena stimmten "Thomas Müller"-Sprechchöre an. Das war sicher Balsam auf der Seele des Nationalspielers, der im Moment keine Stammplatzgarantie unter Ancelotti hat. Aber mit der Leistung, die der Bayer an diesem Samstag gezeigt hat, sollte der Italiener Müller wieder auf der Rechnung haben.

Bayern in Spiellaune

Die Bayern blieben weiter spielfreudig und zeigten die richtige Antwort auf die ganzen Diskussionen der letzten Tage. Sie kamen immer wieder gefährlich vor das Tor von René Adler, der mit seinen Glanzparaden Schlimmeres verhinderte. Die Latte rettete bei einem Schuss von Coman, der völlig freistehend aus fünf Metern das leere Tor nicht traf. Da machte es Robben in der 23. Minute besser: Der Niederländer bekam das Leder nach einem schönen Zuspiel von Kimmich und lupfte den Ball über Adler ins Tor. Mainz bemühte sich um den Anschlusstreffer, doch ihre Versuche waren zu harmlos, die Hausherren waren zu dominant.

Lewandowski bleibt in den Schlagzeilen

In der 50. Minute erzielte Robert Lewandowski in seinem 100. Bundesligaspiel nach toller Vorarbeit von Müller das 3:0. Der Pole stand nach seinem Interview mit dem Spiegel und der anschließenden Kritik von Rummenigge in den Schlagzeilen. Und auch jetzt kommen die Münchner wegen des Torjägers nicht zur Ruhe: Die spanische Tageszeitung AS berichtet, dass der 29 Jahre alte polnische Nationalstürmer unbedingt 2018 zum Champions-League-Sieger Real Madrid wechseln möchte. Lewandowskis Vertrag bei den Bayern hat allerdings noch eine Laufzeit bis 2021. Wie wertvoll er für den Rekordmeister ist, zeigte der Pole nochmal in der 77. Minute: Lewandowski erzielte das 4:0.

Bayern München - FSV Mainz 05 4:0 (2:0)

München: Neuer - Kimmich, Jerome Boateng (62. Süle), Hummels, Rafinha - Thiago, Vidal (72. Rudy) - Robben (62. Ribery), Thomas Müller, Coman - Lewandowski

Trainer: Ancelotti

Mainz: Adler - Balogun, Bell, Diallo (76. Muto) - Donati, Frei, Serdar, Brosinski (65. Gbamin) - Öztunali, Quaison - De Blasis (46. Latza)

Trainer: Schwarz

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Tore: 1:0 Thomas Müller (11.), 2:0 Robben (23.), 3:0 Lewandowski (50.), 4:0 Lewandowski (77.)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Rafinha, Jerome Boateng - Bell (3), Diallo