Müder Meistergalopp Bayern besiegelt Darmstadts Abstieg

Linksverteidiger Juan Bernat sorgte in der 18. Minute für die frühe Bayern-Führung. Danach taten die Bayern aber gerade einmal das Nötigste, um den knappen Vorsprung zu verwalten. Das hätte sich kurz vor dem Ende beinahe gerächt. Die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste bekammen einen Fopulelfmeter zugesprochen, Torschütze Bernat hatte Sven Schipplock gelegt. Doch Ex-Bayernspieler Hamit Altintop scheiterte an Bayern-Oldie Tom Starke.

Ersatz-Ersatztorwart Starke hält Elfmeter

Nachdem sich Manuel-Neuer-Vertreter Sven Ulreich am Freitag (05.05.17) im Training am Ellenbogen verletzt hatte, durfte Starke ran. Der Torwart, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, zeichnete sich nach einem Kopfball von Patrick Banggaard (64.) und einem Schuss von Sandro Sirigu (85.) bravourös aus - und beim Elfmeter blieb er cool.

Nichtts war's dagegen mit einer erneuten Tor-Gala der Bayern eine Woche nach dem 6:0 in Wolfsburg. Top-Goalgetter Robert Lewandowski rannte erfolglos einem Treffer hinterher. Er scheiterte nach dem Seitenwechsel wiederholt per Kopf (47./54./69.). Auch mit dem Fuß hatte Jung-Vater Lewandowski aus wenigen Metern kein Schussglück (57.).

Bayern München - Darmstadt 98 1:0 (1:0)

Bayern München: Starke - Rafinha, Boateng, Alaba, Bernat - Kimmich (67. Xabi Alonso), Sanches - Douglas Costa, T. Müller, F. Ribéry - Lewandowski



Darmstadt 98: M. Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka (80. Rosenthal), Ham. Altintop - Heller, J. Gondorf, Vrancic (66. Sam) - Platte (59. Schipplock)



Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Bernat (18.)

Gelbe Karten: Rafinha (2) / Sirigu (4)

Beste Spieler: Starke, F. Ribéry / M. Esser, Sulu