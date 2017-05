Ligaprimus empfängt Tabellenschlusslicht Besiegelt der Meister Darmstadts Abstieg?

Während der FC Bayern in Feierlaune ist, geht es für Darmstadt 98 um die blanke Existenz: Gewinnen die Hessen gegen den alten und neuen deutschen Meister nicht, steht der Abstieg in die 2. Liga fest.

Doch selbst Darmstadts Trainer Torsten Frings glaubt nicht mehr an eine Rettung seines Vereins und lässt sich die Rückkehr nach München nicht vermiesen: "Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel. Wir wollen uns in München nicht ergeben", betonte Frings, der 2005 als Profi mit dem FC Bayern deutscher Meister wurde.

"Wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht unter die Räder kommen." Torsten Frings

Unbeschwerte Bayern mit Kimmich und Sanches

Die Bayern können nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft unbeschwert in die Partie gehen. Das Spiel gegen Darmstadt sei aber trotzdem wichtig, immerhin kämen die Fans zum Feiern des Meistertitels ins Stadion, bemerkte Trainer Carlo Ancelotti. Zudem sei Darmstadt eine gute Mannschaft, der Letzte hätte immerhin die letzten drei Spiele gewonnen.

Gegen die Lilien dürfen sich die Youngster Renato Sanches (19) und Joshua Kimmich (22) als Mittelfeldduo beweisen. Javi Martinez fällt erkältet aus, Kingsley Coman kann wegen einer Knöchelblessur am Fuß nicht spielen. Dem Franzosen sagte der Coach für die kommende Spielzeit aber schon mal "mehr Einsätze" zu.

Nachwuchsförderung ist Pflicht

Mehr Nachwuchsförderung ist eine der Aufgaben, die der Italiener von den Bayern-Bossen ins Pflichtenheft für sein zweites Trainerjahr beim deutschen Rekordmeister geschrieben bekommt. Die konkreten Planungen für die Saison 2017/18 sollen bei einem Meeting in der kommenden Woche festgezurrt werden. Der Urlaub beginnt früher als erhofft schon in zwei Wochen, die Saisonvorbereitung soll Anfang Juli starten. Auch über neue Spieler werde gesprochen, kündigte Ancelotti an, ohne sich an Spekulationen um teure Profis wie dem Chilenen Alexis Sanchez (28) vom FC Arsenal zu beteiligen.

Kein verlorenes Jahr für Kimmich

Einig sind sie sich in München, dass Kimmich - wie schon in der deutschen Nationalmannschaft - zum Nachfolger von Philipp Lahm aufgebaut werden soll. "Ihn werden wir als rechten Verteidiger ausprobieren. Er kann eine gute Option sein für uns ohne Lahm", sagte Ancelotti. Von einem "verlorenen Jahr" bei dem in der Rückrunde nur noch sporadisch eingesetzten Kimmich könne keine Rede sein, meinte Ancelotti: "Er hat sich verbessert und Erfahrung gesammelt."