FC Bayern München Meister nach 6:0-Gala in Wolfsburg

Vorheriges Bild Nächstes Bild 1. Spieltag - 6:0 gegen Werder Bremen Besser kann ein Saisonstart kaum glücken. Der Rekordmeister überrollt den einstigen Rivalen Werder Bremen am 1. Spieltag deutlich. Mit dem 6:0 stellen die Münchner zudem den höchsten Sieg ein, den es bisher an einem 1. Bundesligaspieltag gab. Zuletzt hatten im Jahr 1974 die Offenbacher Kickers im Auftaktspiel 6:0 gewonnen. Der Verlierer damals: der FC Bayern.

Der einzig verbliebene Konkurrent Leipzig hatte zuvor gegen den FC Ingolstadt Punkte liegen gelassen. Gegen die Oberbayern hatte es nur zu einem mageren 0:0 gereicht. Deshalb war schon vor Spielbeginn klar: Gewinnt der FC Bayern in Wolfsburg, ist die fünfte Deutsche Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach. Und der Rekordmeister ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit einer Galavorstellung holten sie sich den entscheidenden Sieg.

Stimmen zur Meisterschaft Trainer Carlo Ancelotti "Das war eine tolle Erfahrung - auch nach den schwierigen Tagen. Glückwunsch an das Team.! Kapitän Philipp Lahm "Vier Spieltage vor Schluss deutscher Meister zu werden, ist nicht selbstverständlich." Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge "Die Meisterschaft ist der ehrlichste Titel. Wir sind zum fünften Mal in Folge Meister geworden, das ist etwas Außergewöhnliches und unglaublich." Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) "Ich gratuliere dem FC Bayern ganz herzlich zur 27. Deutschen Meisterschaft. Die Münchner haben mit der fünften Deutschen Meisterschaft in Folge wieder Historisches geleistet. Das verdient größten Respekt."

Alaba eröffnet den Meisterreigen

Richtig viel Schwung zeigte der FC Bayern diesmal. Die Wölfe erwarteten die Angriffe hingegen mit fünf Mann an der Mittellinie. Lahm zeigte eine schöne Flanke von der rechten Seite, Lewandowski tauchte drunter durch, Alaba kam aber am zweiten Pfosten (4. Minute nicht an den Ball. Nach sechs Minuten wirbelte Lewandowski erneut durch den Strafraum des VfL, wurde aber zweimal geblockt. Bei den Wolfsburgern fiel nur Mario Gomez auf, so in der achten Minute als er den Ball aber hinters Tor drehte. Nach einem Rempler gegen Thomas Müller schob David Alaba den fälligen Freistoß über die Mauer hinweg zum verdienten 1:0 (19.) für die Münchner.

Lewandowskis Doppelpack

Nach 21 Minuten prüften Lewandowski und Müller per Nachschuss den Wolfsburger Keeper. Das hätte das 2:0 bedeuten können. Doch anstatt nachzulegen, ließen die Münchner nach 30 Minuten etwas nach und überließen den Wölfen etwas mehr Spielanteile. Allerdings nur kurz und ohne Auswirkungen. Die Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit war wieder klar vom Rekordmeister geprägt. Lewandowski bekam nach 36 Minuten den Ball zentimetergenau von Müller aufgelegt. Und der Pole verwandelte zum 2:0. Mit dem Pausenpfiff legte er sogar noch einen drauf, mutterseelenallein im Wolfsburger Strafraum vollstreckte er zum 3:0-Pausenstand.

"Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben gezeigt, dass wir Spielfreude entfachen können. Dann wird es für jeden Gegner schwierig." FC Bayern-Kapitän Philipp Lahm

Robben, Müller und Kimmich legen nach

Die Bayern brachten die klare Führung in der zweiten Halbzeit cool über die Zeit. Die Wolfsburger waren in Sachen Geschwindigkeit so gut wie immer der zweite Sieger. Coman wollte seine gute Leistung mit einem Törchen krönen: Mit zwei schnellen Schritten löste er sich von Vieirinha (55.), sein Ball strich aber am langen Pfosten vorbei. In der 66. Minute legte aber Arjen Robben nach und verwandelte in der für ihn typischen Art und Weise nach einem Laufweg nach Innen mit links in die rechte untere Ecke. Nach 71 Minuten erfuhr Kapitän Philipp Lahm sogar im Auswärtsstadion warmen Applaus, als er ausgewechselt wurde und sich dabei von seinem Ex-Coach Andries Jonker verabschiedete. Pfiffe gab es hingegen, als Luiz Gustavo nach der Gelb-Roten Karte (79.) das Feld verlassen musste. Sechzig Sekunden später legte Müller noch einen drauf, als er einen Abpraller nach Lewandowskis Schussversuch zum 5:0 einschoss. Joshua Kimmich krönte in der 85 Minute seine Leistung, er legte auf 6:0 nach. Der neue Deutsche Meister hatte den Wölfen eine Lehrstunde erteilt.

VfL Wolfsburg - Bayern München 0:6 (0:3)

Wolfsburg: Casteels - Blaszczykowski (46. Vieirinha), Knoche, Ricardo Rodriguez (67. Seguin), Horn - Bazoer, Luiz Gustavo - Didavi (79. Ntep), Arnold, Gerhardt - Gomez. - Trainer: Jonker

München: Ulreich - Lahm (71. Rafinha), Martinez, Hummels (68. Bernat), Alaba - Kimmich, Thiago (75. Sanches) - Robben, Thomas Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti

Tore: 0:1 Alaba (19.), 0:2 Lewandowski (36.), 0:3 Lewandowski (45.), 0:4 Robben (66.), 0:5 Thomas Müller (80.), 0:6 Kimmich (85.)

Gelbe Karte: Luiz Gustavo (20., VfL Wolfsburg) -

Gelb-Rote Karte: Luiz Gustavo wegen wiederholten Foulspiels (78.)

Zuschauer: 30.000 (ausverkauft)