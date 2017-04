Pflichtaufgabe Mainz Keine Zeit für Traurigkeit beim FC Bayern

Für den deutschen Rekordmeister geht es nur noch um die Trostpreise Meisterschaft und DFB-Pokal. Die bittere Niederlage in Madrid steckt noch in den Knochen, aber Karl-Heinz Rummenigge will trotzdem eine Jetzt-erst-recht-Mentalität sehen. "Lasst uns nochmal alles geben, dass die Saison positiv verläuft. Es gibt keinen Grund, zu viel Trauer zu haben", forderte Münchens Vorstandschef die Mannschaft auf. Auch Trainer Carlo Ancelotti empfahl, "sich auf Bundesliga und Pokal zu fokussieren". Ob das so einfach ist? "Bis morgen", also bis zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Live-Einblendungen in "Heute im Stadion"), sei die deprimierende Niederlage im Estadio Santiago Bernabéu aus den Köpfen, versicherte der Italiener am Freitag.

Mainz ein Kandidat zur Frustbewältigung

Auf das anschließende DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch wollte der 57-Jährige nicht eingehen, dabei hat es weitreichendere Bedeutung als die Pflichtaufgabe gegen Mainz. Aber diese könnte gerade recht kommen - zur Frustbewältigung. Rummenigge riet dem Team, "die Meisterschaft so schnell wie möglich perfekt zu machen." Dies ist aber bei acht Punkten Vorsprung auf Leipzig frühestens in einer Woche beim VfL Wolfsburg möglich.

Keine B-Elf gegen den FSV

Ancelotti will trotz BVB-Showdown am Samstag "die beste Mannschaft" gegen das Schmidt-Team aufbieten. Es sei danach genug Zeit für eine ausreichende Erholung. Nur die Einsätze der angeschlagenen Defensivspieler Jérôme Boateng und Javi Martínez schloss der Italiener aus. Die beiden sollen erst gegen Dortmund zurückkehren. Mats Hummels hingegen wird auflaufen können. Manuel Neuer, der nach seinem Mittelfußbruch bis zum Saisonende ausfällt wird von Ersatztorhüter Sven Ulreich vertreten. "Wir haben großes Vertrauen", stärkte der Bayern-Coach dem 28-Jährigen den Rücken - ebenso wie dem Rest seines Teams.

Kommende Saison noch kein Thema

"Es wird keine Revolution gegen", so Ancelotti auf zahlreiche Fragen bezüglich der zukünftigen Kaderplanung beim Rekordmeister. Über die kommende Saison sei noch nicht gesprochen worden. Die Saison sei bisher "gut", die Mannschaft habe einen "guten Charakter", sie werde auch im nächsten Jahr "gut" sein. Kingsley Coman, Renato Sanches oder Joshua Kimmich etwa seien "die Zukunft dieses Klubs".

"Das Double ist unser nächstes Ziel und da ist die nächste Aufgabe Mainz." Bayern-Verteidiger David Alaba

Neuer-Ausfall spielt für Schmidt keine Rolle

Nächste Saison hin oder her - am Samstag empfängt der FC Bayern Mainz. Das Hinspiel gewannen die Münchner mit 3:1 und FSV-Coach Martin Schmidt warnt sein Team: "Wir sind bei den Bayern auf einen guten Torwart angewiesen und darauf, die wenigen Chancen zu nutzen." Der Schweizer orakelt: "Es wird so sein, dass wir zwischen zwei und fünf Torschüsse haben werden." Dass die nicht auf Neuer, sondern Ulreich zufliegen, spielt für Schmidt keine Rolle. "Wir müssen die Hürde für den Torhüter hochlegen, da ist es dann egal, wer zwischen den Pfosten steht".