3:1 in Dortmund Bayern gewinnen Klassiker

Bayern München hat den Bundesliga-Gipfel bei Dauerrivale Borussia Dortmund mit 3:1 gewonnen und scheint auf dem besten Wege zum nächsten Meistertitel. Der BVB steckt dagegen weiter in der Krise.

Das Topspiel hatte wirklich viel zu bieten: Tempo, Zweikämpfe, Torchancen und Tore. Langeweile kam bei den über 81.000 Zuschauern nicht auf. Die erste dicke Chance im Spiel hatte Pierre-Emerick Aubameyang in der 13. Minute: Bayerns Abseitsfalle misslang, der Dortmunder stürmte aufs Tor von Sven Ullreich zu - aber dann klärte Niklas Süle an der Strafraumgrenze mit einer Klassegrätsche. Aubameyang ist ein Sinnbild der Dortmunder Krise. Seit nunmehr über 400 Minuten wartet der Torjäger auf ein Erfolgserlebnis.

Und wieder trifft Robben gegen Dortmund

Erfolgerlebnisse hat dafür Arjen Robben regelmäßig gegen Dortmund. Unvergessen sein 2:1-Siegtor 2013 gegen die Borussen in der Champions League. Und auch diesmal jubelte der Niederländer Grund wieder: James legte mit viel Übersicht an die Strafraumkante zurück zu Robben und der schlenzte den Ball wunderschön in den linken Winkel (17.). Damit ist der 33-Jährige der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torschütze des FC Bayern München. Mit seinem Treffer zog der Niederländer am Brasilianer Giovane Elber vorbei. Der ehemalige Angreifer hatte 92 Bundesliga-Treffer für die Münchner erzielt. Robben gelang nun der 93.

Dortmund sucht den Ausgleich

Dortmund steckte aber nicht auf und spielte mit viel Druck nach vorne: Ein Entlastungsangriff der Gastgeber brachte Pulisic auf der linken Strafraumseite in Schussposition. Aber Ulreich parierte den Schuss mit einem mächtigen Satz (23.). In der 31. Minute hätte es der Ausgleich sein müssen. Martinez mit einem Stockfehler im Mittelfeld, Kagawa eroberte den Ball. Ulreich klärte mit dem Fuß gegen den vor ihm auftauchenden Jarmolenko. Und eine Minute später hatten die BVB-Fans den Torschrei wieder auf den Lippen, aber der Flachschuss Kagawas rauschte Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Bayern unbeeindruckt

Der Rekordmeister ließ sich von den stärker werden Dortmundern nicht beeindrucken. In der 37. Minute erhöhte Lewandwoski, der seine Muselbeschwerden überwunden hat, mit der Hacke auf 2:0. Kurz nach der Pause konnte Roman Bürki mit einem Klassereflex die Vorentscheidung verhindern. Robben ersprintete sich den Ball auf der rechten Seite, und konnte ungehindert flanken. In der Mitte kam Lewandowski aus sieben Metern frei zum Kopfball, aber der Dortmunder Keeper klärte per Fuß.

In der 69. Minute machten die Bayern dann alles klar: David Alaba flankte aufs Tor, Bürki war zwar mit den Fingerspitzen noch dran, konnte das 3:0 aber nicht verhindern. In der 88. Minute gelang Dortmund durch Marc Bartra der Ehrentreffer zum 1:3. Kuriose Randnotiz: Seit der Rückkehr von Jupp Heynckes auf den Münchner Trainerstuhl ist Borussia Dortmund sieglos in der Bundesliga.

Borussia Dortmund - Bayern München 1:3 (0:2)

Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis (42. Toljan), Toprak, Schmelzer - Castro, Weigl, Kagawa (68. Mario Götze) - Jarmolenko (80. Sancho), Aubameyang, Pulisic

Trainer: Bosz

München: Ulreich - Kimmich, Hummels, Süle, Alaba (74. Rafinha) - Martinez (81. Rudy), Thiago - Robben, Rodriguez (84. Vidal), Coman - Lewandowski

Trainer: Heynckes

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tore: 0:1 Robben (17.), 0:2 Lewandowski (37.), 0:3 Alaba (67.), 1:3 Bartra (88.)

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Schmelzer, Toprak - Alaba, Martinez