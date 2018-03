FC Bayern München Heynckes ohne Gnade für den Dino

Zwei Tage nach dem Erdrutsch in der Vereinsführung steht für die Profis die wohl unangenehmste Aufgabe der Saison an - das Gastspiel beim FC Bayern. 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5, 0:6 und ein Torverhältnis von 3:44 - seit Jahren bezieht der abstiegsbedrohte Bundesligist aus der Hansestadt heftige Prügel in München. Seit 2011 dauert die Hamburger Schmach schon an.

Hollerbach fordert mutigen Auftritt

"Bayern München ist die beste Mannschaft in Deutschland und vielleicht auch mit die beste in Europa", sagt Trainer Bernd Hollerbach ehrfürchtig vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) und schärft seinen Mannen ein: "Es geht darum, mutig aufzutreten."

Hinter den Kulissen wird derweil längst für die 2. Liga geplant. Mit dem drohenden erstmaligen Abstieg der Hamburger aus der Bundesliga scheinen sich der neue Präsident Bernd Hoffmann und der Aufsichtsrat abgefunden zu haben. Bei neun ausstehenden Spielen und einem Rückstand von sieben Punkten auf den Relegationsrang herrscht kaum noch Zuversicht, dass man erneut von der Klinge springen kann. Hollerbach freilich sagt: "Ich glaube immer noch daran, dass wir es schaffen. Es ist noch nichts entschieden."

Kimmich verlängert bis 2023 Bis 2023 ein Bayer: Joshua Kimmich Joshua Kimmich hat seinen Vertrag beim FC Bayern wie erwartet vorzeitig verlängert. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger unterzeichnete bis zum 30. Juni 2023, sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2020. "Joshua hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über den Nationalspieler. Trainer Jupp Heynckes schloss sich dem Lob an: "Er hat noch riesiges Entwicklungspotenzial und riesige fußballerische Fähigkeiten. Das ist für ihn und den FC Bayern sehr positiv."



Kimmich war 2015 von RB Leipzig zum Rekordmeister gekommen und hat sich inzwischen als Nachfolger Lahms auf der Außenverteidiger-Position unverzichtbar gemacht. Für die Münchner absolvierte er bisher 109 Pflichtspiele und erzielte 13 Tore.

Heynckes: An Leistung aus Freiburg anknüpfen

Der frühere Würzburg-Coach muss das wohl sagen. Die 90 Minuten in der Münchner Arena werden aber nach menschlichem Ermessen kein Wellnessaufenthalt für Hollerbach. Heynckes jedenfalls denkt gar nicht daran, das Spiel gegen den Tabellenvorletzten auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir wollen daran anknüpfen, wo wir in Freiburg aufgehört haben", so der 72-Jährige. "Wir wollen nicht nur gewinnen, sondern den Zuschauern auch ein gutes Spiel zeigen."

Der Kolumbianer James (nach Wadenverhärtung) wird allerdings noch nicht mitwirken. "Er hat erstmals das gesamte Mannschaftstraining absolviert und ist beschwerdefrei. Ich bevorzuge aber, dass er noch weitere Trainingstage absolviert", sagte Heynckes. Die Bayern werden es verschmerzen können.