Derby in München Kann Augsburg den Bayern ein Bein stellen?

Auf dem Papier ist die Partie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) eine klare Sache: Der Tabellenführer hat bereits 13 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Leipzig und könnte zum 20. Mal in Folge unbesiegt bleiben. Der Herausforderer aus Augsburg ist Tabellen-14. und hat nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem aktuell der Hamburger SV steht. Aber die Schwaben haben immerhin nur eins der letzten vier Spiele verloren und reisen mutig nach München. Augsburgs Trainer Manuel Baum fordert von seinem Team einen forschen Auftritt: "Wir gehen dieses Auswärtsspiel fast wie ein Pokalspiel an. Wir wollen kämpfen, beißen, ackern und eine Runde weiterkommen."

"Es ist ein Muss, dass wir auch gegen den FC Bayern mutig sind!" FCA-Coach Manuel Baum

Finnbogason und Baier wieder fit

Große Hoffnung setzt Baum in Stürmer Alfred Finnbogason, der nach monatelanger Verletzung sogar wieder in der Startelf stehen könnte. Der Isländer war zuletzt Ende September beim 1:2 gegen Leipzig für die Fuggerstädter aufgelaufen. Danach musste er wegen einer Schambeinentzündung pausieren. Dafür sind die Mittelfeldspieler Daniel Baier, Dominik Kohr und Jan Moravek noch nicht voll fit, Ja-Cheol Koo fehlt gesperrt.

Neuer fällt wegen Fuß-OP aus

Bayern-Keeper Sven Ulreich

Bayern-Trainer Ancelotti muss vorerst auf Stammkeeper Manuel Neuer verzichten. Der 31-Jährige musste sich aufgrund einer Trainingsverletzung am linken Fuß am Mittwochabend einer kleinen OP unterziehen. Damit dürfte Sven Ulreich gegen die Schwaben im Tor stehen. Da die beiden Spanier Javi Martínez und Xabi Alonso in Mönchengladbach ihre fünfte Gelbe Karte kassierten, werden zwei Plätze frei: Joshua Kimmich könnte in die Starelf rücken, .Jérôme Boateng in der Innenverteidigung abräumen. Arturo Vidal kehrte erst am Donnerstag von seiner Länderspielreise zurück. Lediglich Douglas Costa ist noch angeschlagen. Insofern können die Bayern das Spiel bereits zum Einstimmen auf die bevorstehenden Kracher gegen Borussia Dortmund und danach in der Champions League gegen Real Madrid nutzen.