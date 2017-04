FC Bayern vs. FCA Lewandowski und Müller in Torlaune

Der FC Bayern München zieht in der Bundesliga weiterhin unaufhaltsam seine Kreise: Beim 6:0 (2:0) gegen den FC Augsburg war der Rekordmeister in allen Belangen überlegen. Die Schwaben waren, so hart das klingt, chancenlos.

Was die Konkurrenz macht? Das muss die Bayern überhaupt nicht interessieren. Denn die Münchner marschieren mit einer Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht, in Richtung ihres fünften Meistertitels in Folge. Der FC Augsburg war an diesem Nachmittag nicht mehr als ein Sparringspartner. Die Schwaben konnten keinerlei Akzente setzen, kassierten ihre höchste Bundesliga-Niederlage und rutschen immer mehr Richtung Abstiegszone. Durfch das Last-Minute-Tor des Hamburger SV gegen Köln belegt der FCA nun den Relegationsplatz.

Wie einst Gerd Müller: Robert Lewandowski trifft zur Führung.

Die Bayern machten schon in der ersten Halbzeit, als sie mehr als 70 Prozent Ballbesitz hatten, alles klar: Robert Lewandowski eröffnete in bester Gerd-Müller-Manier nach schöner Vorarbeit von Thiago den Torreigen (17.). Thomas Müller verwertete in der 36. Minute eine Vorarbeit des Polen mit dem Knie zum 2:0 und seinem dritten Saisontreffer.

Ein Dreier- und ein Doppelpack

Au Backe! Manuel Baum holte sich in München eine Klatsche ab.

Müller traf auch noch zweimal das Aluminium - die Gäste waren mit dem Halbzeitergebnis also sogar noch gut bedient. In der Offensive brachte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum so gut wie nichts zustande. Der für den verletzten Manuel Neuer das Bayern-Tor hütende Sven Ulreich verlebte einen sehr ruhigen Nachmittag.

Nach der Pause dasselbe Bild: Es spielten nur die Bayern, obwohl die angesichts der kommenden Englischen Wochen gut und gerne schon einen Gang hätten zurückschalten können. Spätestens nach Lewandowskis 3:0 (55.) brachen alle Dämme. Thiago (62.), Lewandowski mit seinem dritten Treffer (79.) und erneut Müller (81.) machten kurzen Prozess mit den völlig überforderten Gästen.

Bereits am Dienstag dürfte es für die Bayern un gleich schwieriger werden, wenn sie beim Tabellendritten 1899 Hoffenheim zu Gast sind. Eine Woche später wartet dann schon der Champions-League-Knaller gegen Real Madrid. Nach dieser Leistung muss den Münchnern - dann ja wahrscheinlich auch wieder mit Neuer und Arjen Robben - auch davor nicht bange sein.