FC Bayern zu Gast in Gladbach "Topthema ist Gladbach - nicht Real"

Denn Ancelotti will unbedingt mit einem weiteren Erfolg in die zweiwöchige Länderspielpause gehen. "Mein Topthema ist nicht Real Madrid, sondern Gladbach", sagte der Italiener demonstrativ nach der Auslosung der Viertelfinalpartien der Champions League am Freitag (17.03.). Der Bayern-Coach will, dass seine Mannschaft am Sonntag (Anstoß 17.30 Uhr) im Borussia-Park ein hohes Spieltempo anschlägt. Denn im Gegensatz zu den Gladbachern, die das schwere Europa-League-Spiel gegen den FC Schalke 04 mit dem unglücklichen 2:2 vom Donnerstag in den Beinen haben, gehen die Münchner Stars ausgeruht in die 90 Minuten.

"Vielleicht ist es ein Vorteil für uns. Aber nur, wenn wir schnell und mit hoher Intensität spielen." Carlo Ancelotti

Womöglich ohne Costa - Boateng auf der Bank

Den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Chilenen Arturo Vidal dürfte im defensiven Mittelfeld der zuletzt beim 3:0 gegen Frankfurt geschonte Spanier Xabi Alonso ersetzen. Womöglich fällt auch Douglas Costa aus. Der Brasilianer sei leicht angeschlagen, berichtete Ancelotti. Jérôme Boateng soll wie bei seinem 25-Minuten-Comeback gegen Frankfurt erneut als Einwechselspieler zum Zuge kommen.

Eberl zu Spekulationen: Stand jetzt, bin ich im Sommer in Gladbach

Eine besondere Brisanz erhält das Duell der beiden großen Rivalen früherer Zeiten durch die Personalie Max Eberl. Schon seit Saisonbeginn wird Borussias Sportdirektor immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Eberl betonte noch einmal: "Es gibt kein Angebot. Ich habe einen Vertrag in Mönchengladbach und nichts ist passiert. Stand ist jetzt, dass ich im Sommer in Gladbach bin."