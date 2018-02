Bundesliga Bayern mit "gutem Betriebsklima" gegen Berlin

"Gesunder Konkurrenzkampf ist immer gut. Das ist eher motivierend", sagte Heynckes vor dem Spiel gegen die Hauptstädter. Man werde an Robben, aber auch an Franck Ribéry "noch viel Freude haben. Das werden noch ganz, ganz wichtige Spieler in den nächsten Wochen."

Konzentration statt Relaxen

Auch vor einem Spannungsabfall angesichts 19 Punkten Vorsprung auf den Zweiten in der Liga fürchtet sich der 72-Jährige nicht: "Ich habe keine Bedenken, dass die Mannschaft in der Konzentration nachlässt. Es kann kein Relaxen geben, das wird auch nicht stattfinden." Eine Heimniederlage gegen die Hertha wäre zudem die erste seit über 40 Jahren: Im im Oktober 1977 gewann Berlin mit 2:0 in München.

Zwei Ausfälle, zwei Wackelkandidaten

James Rodriguez und Jérôme Boateng: nicht dabei.

Allerdings muss der Rekordmeister auf James Rodriguez und Jérôme Boateng verzichten. James zog sich beim 5:0 in der Champions League gegen Besiktas Istanbul eine Muskelverletzung an der Wade zu, Weltmeister Boateng klagte nach dem Achtelfinal-Hinspiel über Unwohlsein. "Er hat eine Erkältung, und es ist ein Magen-Darm-Infekt dazugekommen", sagte Heynckes. Leicht angeschlagen sind auch Mats Hummels und Joshua Kimmich. Bei beiden hofft der Bayern-Coach aber auf einen Einsatz.