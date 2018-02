Bundesliga Berlin erzwingt torloses Remis beim FC Bayern

Die Bayern verzweifelten an der kompakten Defensive der Berliner, die mit allem verteidigte, was sie hatte. Trotz deutlicher Überlegenheit fehlte ihnen die zündende Idee in der Offensive, es gelang ihnen kein einziger Treffer. In der 18. Minute hatte Robert Lewandowski einige der ganz wenigen Großchancen. Er tauchte allein vor Herthas Keeper Rune Almenning Jarstein auf, der den Schuss des Polen noch abfälschte. Jordan Torunarigha konnte in letzter Sekunde klären. Ansonsten vergab der Rekordmeister aber leichtfertig.

"Wir können auch mit dem einen Punkt leben, ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Solche Tage gibt es im Fußball, das muss man auch akzeptieren." FCB-Trainer Jupp Heynckes

Auch zwei Mittelstürmer helfen nicht

Im letzten Drittel der zweiten Halbzeit versuchten es die Münchner dann mit zwei echten Mittelstürmern. Kingsley Coman kam für Franck Ribéry (68.). Sandro Wagner ersetze Thomas Müller (72.). Aber auch das half nicht. Im Gegenteil: Kurz nach seiner Einwechslung erlitt Coman eine Kapselverletzung im Sprunggelenk. Er spielte zwar weiter, muss aber noch untersucht werden. Davon hängt dann ab, wie lange der 21-jährige Franzose ausfällt.

Bayern München - Hertha BSC 0:0

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Martinez - Robben, Thomas Müller (71. Wagner), Thiago (75. Vidal), Ribery (68. Coman) - Lewandowski. - Trainer: Heynckes

Berlin: Jarstein - Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt - Lustenberger - Leckie, Darida, Lazaro, Kalou (80. Duda) - Selke (71. Esswein). - Trainer: Dardai



Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karte: keine

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)