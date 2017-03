FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt Kovac kommt mit Zahnschmerzen nach München

Wird der Eintracht vom Rekordmeister am Samstag wieder der Zahn gezogen? Gut möglich, die Bilanz dieser Begegnung verspricht einiges. Deshalb fürchtet sich Frankfurts Trainer Nico Kovac vor dem "Zahnarztbesuch" in München.

Dieses mulmige Gefühl in der Magengrube verspürt Niko Kovac zwar (noch) nicht, für seinen Wochenendtrip könnte sich der 45-Jährige aber durchaus angenehmere Ziele als München vorstellen. "Man muss einmal nach München im Jahr - oder zum Zahnarzt. Manchmal tut's nicht weh, aber oftmals schon. Dann werden wir mal sehen, wie es uns trifft", so lautet die Gefühlslage des Frankfurter Trainers vor dem Spiel seiner Eintracht beim FC Bayern München. Und der muss es wissen: Der heutige Frankfurter Trainer hat von 2001 bis 2003 selbst für die Bayern gespielt und in dieser Zeit die Meisterschaft, den DFB- und den Weltpokal gewonnen.

Von 0:1 bis 0:5 ist alles drin

Am Samstag (15.30 Uhr) steht die nächste "Behandlung" mit ungewissem Ausgang bevor. Ob Kovac und Co. danach endlich mal wieder lächeln dürfen? Bei den vergangenen Besuchen in der Allianz Arena hatten die Hessen jedenfalls mehr oder weniger heftige Schmerzen ertragen müssen. Seit dem bislang letzten Punktgewinn am 3. November 2007, einem 0:0 , war praktisch alles dabei: Vom achtbaren 0:1 in der Vorsaison bis zum 0:5 vor gut drei Jahren. Kein Wunder, dass die Vorgabe des Eintracht-Coaches eher vorsichtig ausfällt: "Wir werden mit unseren bescheidenen Mitteln versuchen, unser Spiel zu machen, so wie es der Gegner zulässt", sagte Kovac, dem gegen "die momentan beste Manschaft in Europa" zwei wichtige Defensivstützen fehlen werden.

"Weitermachen" lautet die Devise

Für Münchens Trainer Carlo Ancelotti ist die Diagnose eigentlich absehbar. Nach zuletzt starken Auftritten forderte der Italiener schlicht: "Wir müssen weitermachen mit dieser Arbeit." Angesichts einer Torausbeite von 19:1 in den vergangenen vier Pflichtspielen des FC Bayern ist für Kovac demnach kaum Schmerzlinderung zu erwarten. Außer Juan Bernat sind alle Münchner fit. Auch Stammtorhüter Manuel Neuer, der zuletzt wegen Problemen an der rechten Wade und Achillessehne hatte kürzertreten müssen, ist einsatzbereit. Sogar Jérôme Boateng soll nach knapp viermonatiger Verletzungspause sein Comeback geben. "Er wird das Spiel nicht beginnen, aber ich will ihm Minuten geben", sagte Ancelotti.

Einzige Sorge: die Länderspielpause

Mit Boateng habe er nun "die Möglichkeit zu rotieren, weil wir im April viele wichtige Spiele haben". Dennoch blickt Münchens Trainer mit Sorge in die nähere Zukunft. "Wir haben Angst vor der Länderspielpause", sagte Ancelotti, weil er hofft, dass sich dann kein Spieler mehr verletzt.