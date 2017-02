8:0 gegen Hamburger SV Bayern-Torfest zum Ancelotti-Jubiläum

5:0, 8:0, 3:1, 9:2, 5:0, 6:0 - die Statistik der letzten Heimbegegnungen des FC Bayern gegen den Hamburger SV versprachen viele Tore - und beim Jubiläumsspiel von Carlo Ancelotti wollten die Bayern ihrem Trainer beim 1.000. Pflichtspiel auf der Trainerbank, viel Grund zum Jubeln liefern.

"Es war ein perfektes Spiel für uns, wir haben richtig gut gespielt. Ich habe mir eine gute Leistung gewünscht zu meinem 1000. Spiel, aber das habe ich nicht erwartet." FC Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Anfangs konnte der HSV noch mit dem Rekordmeister mithalten, doch nach einer Viertelstunde zeigten die Bayern, wer Herr in der Münchner Arena ist. Thomas Müller flankte mustergültig auf Arturo Vidal, der aus 15 Metern präzise den Ball ins Tor schoss (17. Min.). Die Hanseaten wirkten danach etwas desorientiert. Die Münchner drängten weiter auf das Gäste-Tor und hätten bereits drei Minuten später auf 2:0 erhöhen können. Arjen Robben verpasste im Strafraum einen Ball. Dahinter stand Robert Lewandowski und traf aus vier Metern nur die Latte.

Blumen zum Jubiläum

In der 24. Minute gab es einen Elfmeter für die Bayern - Mergim Mavraj rutschte von hinten in Müller. Lewandowski verwandelte den Strafstoß zum 2:0. Die Bayern ließen den Ball schön laufen. Es war ein ähnlich dominanter Auftritt wie beim 5:1 gegen den FC Arsenal. Kurz vor der Pause erhöhte der polnische Nationalspieler auf 3:0 (42. Min).

Hattrick von Lewandowski

Und auch nach der Pause hatten die Münchner Fans in der ausverkauften Arena Grund zum Jubeln: Wieder war es Robert Lewandowski, der völlig frei stehend aus 14 Metern zum 4:0 einschob (54. Min. ) - sein 19. Saisontor. Zuvor gab es Aufregung im Bayern-Strafraum: Der HSV forderte Elfmeter nach einer Aktion von Mats Hummels an Michael Gregoritsch - der Schiri ließ weiterspielen.

"Thomas Müller war der beste Spieler auf dem Platz, auch wenn er kein Tor erzielt hat. Müller war der Schlüssel zu diesem Sieg." FC Bayern-Coach Carlo Ancelotti

Thomas Müller schoss zwar kein eigenes Tor, aber mit seinen präzisen Pässen und dem guten Blick für seine Mitspieler bewies der Nationalspieler, wie wichtig er für die Mannschaft ist - so wie in der 56. Minute, als er klug auf David Alaba passte - der Österreicher musste den Ball nur noch zum 5:0 einschieben. In der 65. Minute erhöhte der eingewechselte Kingsley Coman auf 6:0, vier Minuten später traf der Franzose zum 7:0. Und auch Arjen Robben bekam sein Tor: Er erzielte den 8:0-Endstand in der 87. Minute.

Bayern München - Hamburger SV 8:0 (3:0)

München: Neuer - Lahm (67. Rafinha), Martinez, Hummels, Alaba - Thiago (60. Coman), Vidal - Robben, Thomas Müller, Costa - Lewandowski (57. Sanches). - Trainer: Ancelotti

Hamburg: Adler - Gotoku Sakai, Djourou, Mavraj, Santos - Gideon Jung, Walace - Nicolai Müller (62. Hunt), Holtby, Kostic (72. Waldschmidt) - Gregoritsch (60. Ekdal). - Trainer: Gisdol

Tore: 1:0 Vidal (17.), 2:0 Lewandowski (24., Foulelfmeter), 3:0 Lewandowski (42.), 4:0 Lewandowski (54.), 5:0 Alaba (56.), 6:0 Coman (65.), 7:0 Coman (69.), 8:0 Robben (87.)

Gelbe Karte: - Santos (4)

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)