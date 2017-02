Liga-Minimalismus in Berlin Dusel-Bayern schaffen Ausgleich in letzter Sekunde

Am Mittwoch Superlative in der Champions League, am Samstag wieder grauer Liga-Alltag: Der FC Bayern München lässt der Galavorstellung gegen Arsenal ein 1:1-Unentschieden in Berlin folgen.

Der 5:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League war eine Machtdemonstration an die Konkurrenz, das 1:1 im Berliner Olympiastadion war der in dieser Saison gewohnte Rekordmeister-Minimalismus. Dabei schickte Trainer Carlo Ancelotti den Großteil der Helden vom Mittwoch auf den Rasen: Robert Lewandowski, Javi Martínez und Xabi Alonso durften erst einmal auf der Bank Platz nehmen, für sie standen Joshua Kimmich, Thomas Müller und Juan Bernat in der Startelf. David Alaba rückte in die Innenverteidigung.

Hertha-Coach Pal Dardai nahm gegenüber der 0:2-Niederlage auf Schalke zwei Veränderungen vor: Per Ciljan Skjelbred und Vladimir Darida ersetzten Fabian Lustenberger und Valentin Stocker. Berlin setzte in der erstmals in dieser Saison restlos ausverkauften Arena auf sein schnelles Umschaltspiel. Einer temporeichen Anfangsphase von beiden Seiten folgte das klassische Ballbesitz-Spiel der Münchner mit wenig Risiko. Bis zur 21. Minute...

Ibisevic trifft nach 657 torlosen Minuten

1:0 durch Ibisevic

Da gelang den Hausherren nämlich die überraschende Führung: Arturo Vidal verursachte einen Freistoß, den Marvin Plattenhardt an den ersten Pfosten brachte, wo Berlins Kapitän Vedad Ibisevic goldrichtig stand. Der bosnische Mittelstürmer hämmerte das Leder aus zwei Metern unhaltbar hinter die Linie und beendete seine Ladehemmung. Manuel Neuer im Tor der Münchner war geschlagen - 1:0 für Berlin in der 21. Minute.

Die Bayern warfen alles nach vorne - vor allem Arjen Robben und Douglas Costa sorgten für Gefahr im Hertha-Strafraum. Berlin konnte mit Standard-Situationen glänzen. Das 1:0 zur Pause war nicht ganz unverdient. In Durchgang zwei ein unverändertes Bild, der Rekordmeister dominierte im Mittelfeld, die Abwehr der Hausherren stand gut. Ancelotti reagierte in der 61. Minute mit einem Doppelwechsel. Der Italiener brachte Robert Lewandowski für Kimmich und Xabi Alonso für Vidal. Bayerns Druck nahm zu, zehn Minuten später kam mit Kingsley Coman für Bernat noch mehr Zug in Richtung BSC-Tor.

Ausgleich in der Nachspielzeit

In der 89. Minute hatte David Alaba den Ausgleich auf dem Fuß bei einem Freistoß aus 25 Metern - aber Herthas Keeper Rune Jarstein parierte hervorragend und fischte den Ball aus dem Eck. Fünf Minuten Nachspielzeit, Dardai wechselte, die Bayern im Powerplay. Und wie so oft fiel dann doch noch der glückliche Treffer für die Bayern: Robben zog ab, sein Schuss wurde geblockt, Lewandowski setzte aus drei Metern nach und es stand 1:1. Schlusspfiff im Olympiastadion, erboste Berliner, glückliche Gäste, die gerade noch die zweite Saison-Niederlage abwenden konnten.

Hertha BSC Berlin - FC Bayern München, 1:1

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Niklas Stark - Haraguchi (90.+4 Lustenberger), Skjelbred, Darida, Kalou (90.+2 Mittelstädt) - Ibisevic (87. Esswein).

Trainer: Dardai

München: Neuer - Lahm, Hummels, Alaba, Bernat (77. Coman) - Kimmich (61. Alonso), Vidal (61. Lewandowski) - Robben, Thiago, Costa - Thomas Müller.

Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Tore: 1:0 Ibisevic (21.), 1:1 Lewandowski (90.+6)

Zuschauer: 74.667 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Pekarik (3) - Hummels (4), Lewandowski (3), Alonso (4)