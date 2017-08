Bremen-München 0:2 Nur Lewandowski mit Zielwasser in Bremen

Die Münchner begannen dominant und kamen gleich zum Abschluss, Mats Hummels setzte bereits nach zwei Minuten einen Kopfball knapp über die Latte. Nach sieben Minuten traf Corentin Tolisso (7.) das Aluminium. Franck Ribéry (16.) und David Alaba (26.) versuchten es aus der Distanz, Arjen Robben (38.) zielte Zentimeter am Kasten vorbei. Nach 41 Minuten lagen auf einmal Robert Lewandowski und Mats Hummels im Strafraum der Bremer, doch Schiedsrichter Bastian Dankert wertete den grenzwertigen Einsatz von Jérôme Gondorf nicht. Manuel Neuer hatte bei seiner Premiere als Kapitän im Münchner Tor nicht viel zu tun.

Lewandowski erlöst die Münchner

Bis auf einige nicht genutzte Freistöße und Eckbälle sprang bei Carlo Ancelottis Team auch in der zweiten Halbzeit lange nichts Zählbares heraus. Entweder die Bälle kamen bei den Münchner Stürmern nicht an oder das Bein eines Bremers stand im Weg, so verlief die Partie bis zur 60. Minute. Nur Robert Lewandowski hatte (72.) die Hacke schneller am Ball als sein Gegenspieler und verwandelte so zum 1:0. Drei Minuten später tunnelte er Abwehrspieler Robert Bauer und Bremens Keeper Jiri Pavlenka direkt nacheinander, so traf er zum 2:0. Carlo Ancelotti durfte sich am Ende gleich doppelt auf die Schultern klopfen: Der von ihm eingewechselte Kingsley Coman hatte nicht nur das erste Tor vorbereitet, sondern auch für den entscheidenden frischen Wind bei den Münchnern gesorgt.

Werder Bremen - Bayern München 0:2 (0:0)

Bremen: Pavlenka - Bauer, Lamine Sané, Veljkovic - Gebre Selassie, Maximilian Eggestein (76. Bargfrede), Augustinsson - Gondorf (76. Kainz), Delaney - Bartels (84. Johannes Eggestein), Kruse. - Trainer: Nouri

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Tolisso, Vidal (85. Rudy) - Thiago - Robben (64. Coman), Lewandowski, Ribery (73. Thomas Müller). - Trainer: Ancelotti



Tore: 0:1 Lewandowski (72.), 0:2 Lewandowski (75.)

Gelbe Karten: Maximilian Eggestein (2) - Vidal (2)

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)