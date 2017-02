Nur 1:1 gegen Schalke 04 FC Bayern lässt zu Hause Punkte liegen

Die Siegesserie der Bayern ist gestoppt. Die Münchner kamen nach sieben Erfolgen nacheinander nur zu einem 1:1 gegen Schalke. Damit hat Verfolger Leipzig die Chance, mit einem Sieg in Dortmund auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzurücken.

Anderthalb Wochen vor der Champions-League-Kraftprobe mit dem FC Arsenal strahlen die Münchner national keine Dominanz aus. Zum Start in die Englischen Wochen mit dem Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag als nächster Aufgabe leisteten sich die Bayern vor ausverkauftem Haus eine ungewöhnlich hohe Fehlerquote.

15. Saisontor für Lewandowski

Dabei forderte Bayern-Keeper Manuel Neuer vor der Partie ein besseres Umschaltspiel, ein überzeugenderes Auftreten als in den letzten Spielen. Entsprechend legten die Münchner los und führten bereits nach neun Minuten durch Robert Lewandowski: Arjen Robben zog von der rechten Seite zur Mitte, spielte den Ball zu Arturo Vidal, der zum Stürmer gekonnt durchsteckte - Lewandowski fackelte nicht lange und lupfte das Leder über Schalkes Keeper Ralf Fährmann; das 15. Saisontor für den Polen.

Schalke antwortet postwendend

1:1 durch Naldo

Das 1:0 für die Hausherren war nicht von langer Dauer. Nur vier Minuten später sorgte Schalkes Brasilianer Naldo mit einem Freistoß-Hammer für den Ausgleich. Nicht unhaltbar für Bayern-Keeper Manuel Neuer, wenn ihm auch lange durch die eigene Mauer die Sicht versperrt war. Es entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung - beide Mannschaften mit starkem Drang zum Tor und guten Chancen. In der 17. Minute verhinderte Neuer mit einer Weltklasseparade nach einem Schuss von Sead Kolasinac den Rückstand.

Die Gelsenkirchener hielten voll dagegen, waren zum Ende der ersten Halbzeit hin sogar das bessere Team. Guido Burgstaller verbuchte in der 40. Minute einen Lattenknaller, wenige Minuten später scheiterte auch Lewandowski am Aluminium. Nach Wiederbeginn drängten die Hausherren auf die erneute Führung, ließen aber schon wenige Minuten später stark nach. Die Partie verflachte, wurde erst in den Schlussminuten nochmal spannend. Javi Martínez hatte in der 86. Minute die Riesenchance zur Entscheidung, schob die Kugel aber am langen Pfosten vorbei. Es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden.

500. Pflichtspiel-Einsatz für Philipp Lahm

Der Bayern-Coach musste gegenüber dem glanzlosen Auftritt in Bremen einige Änderungen an seiner Startelf vornehmen: Joshua Kimmich fehlte krank, Franck Ribéry wegen einer Muskelzerrung - für sie kamen Vidal und Douglas Costa ins Team; Juan Bernat ersetzte David Alaba. Auch Kapitän Philipp Lahm musste vorerst auf der Bank Platz nehmen, für ihn spielte Rafinha von Beginn an. Erst in der 77. Minute bekam Lahm seinen Jubiläums-Jubel von der Tribüne: Der 33-Jährige absolvierte sein 500. Pflichtspiel für den FC Bayern München.

Weinzierl überrascht mit Badstuber in Startelf

Die Schalker reisten unter schlechten Voraussetzungen nach München: Der Champions-League-Aspirant mit Sympathieträger Markus Weinzierl als Trainer blieb bislang weit hinter den Erwartungen zurück. Dazu kam auch noch eine Stürmermisere: Die erste Garde - Breel Embolo, Franco di Santo und Klaas-Jan Huntelaar - fehlt seit Monaten verletzt, Winter-Neuzugang Guido Burgstaller konnte wegen muskulärer Probleme die ganze Woche nicht trainieren, aber immerhin doch von Beginn an auflaufen. Eric Maxim Choupo-Moting laborierte an einer Fußverletzung. Schalkes Coach wechselte nach dem 0:1 gegen Frankfurt auf drei Positionen: Anstelle von Matija Nastasic, Johannes Geis und Choupo-Moting rückten Holger Badstuber, Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli ins Team. Für den Memminger Badstuber war es die Premiere im Schalker Trikot. Sie dauerte bis zur 59. Minute - dann wurde der 27-Jährige ausgewechselt.