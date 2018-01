FCB empfängt Werder Heynckes warnt vor dem Underdog aus Bremen

Die Partie des überlegenen Tabellenführers FC Bayern gegen die auf dem Relegationsplatz liegenden Bremer (Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr), hört sich rechnerisch nach einer einseitigen Partie an. Trainer Jupp Heynckes plagen aber Personalsorgen. Mats Hummels hat eine fiebrige Erkältung noch nicht ganz überstanden. Er kann ebenso nicht mitwirken, wie David Alaba, der sich mit einem Magen-Darm-Virus abgemeldet hat. Auch die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago fallen weiterhin aus.

Rückrundenauftakt für Lewandowski gegen "defensiv stabile" Hanseaten

Torjäger Lewandowski kann allerdings nach den überstandenen Problemen an der Patellasehne erstmals in der Rückrunde wieder dabei sein. "Er macht einen guten Eindruck im Training und ist sehr aktiv", sagte Heynckes. Trotz des riesigen Vorsprungs von 28 Punkten auf den Gegner warnte der Coach vor den Hanseaten. Der 72-Jährige bescheinigte Werder eine gute Entwicklung unter Trainer Florian Kohfeldt. Dieser habe "die Mannschaft defensiv stabil formiert. Dass es eine leichte Aufgabe wird, sehe ich nicht so. Wir müssen hoch motiviert sein."

Lob für Sommer-Neuzugang Goretzka

Am Rande der Gespräche über die bevorstehende Partie freute sich Heynckes auch über den Transfer-Coup seines Vereins: den Zugang von Leon Goretzka, der im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zu den Münchnern wechselt. Besonders hob er den "sehr guten Charakter" des Nationalspielers hervor. Er sei ein "intelligenter Junge, sehr leistungsorientiert".

Werder will Horrorbilanz aufpolieren

Die Bremer hoffen derweil auf ein Ende ihrer desaströsen Serie in München. In den vergangenen 16 Pflichtspielen gegen den Rekordmeister kassierten die Bremer 16 Niederlagen bei 8:59 Toren. Insgesamt gab es seit 2008 nur einen Werder-Sieg (5:2 in München am 20. September 2008), drei Unentschieden und 18 Pleiten (16:69 Tore). "Die Jahre zuvor spielen keine Rolle", sagte Kohfeldt. "Aber klar ist auch: Auf uns wartet eine geballte Ladung Weltklasse, auf jeder Position. Über die Favoritenstellung muss man nullkommanull diskutieren."

Bei Werder fehlt nur der Langzeitverletzte Fin Bartels. Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler Thomas Delaney hat sich fit zurückgemeldet und kann spielen.