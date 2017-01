2:1-Last-Minute-Sieg in Freiburg Bayern knapp am Fehlstart vorbei

Trainer Carlo Ancelotti hatte eigentlich mit einer offensiven Dreierreihe mit Arjen Robben, Thomas Müller und Douglas Costa voll auf Angriff gesetzt. Die ging aber erst einmal nach Hinten los. Nach fünf Minuten erhielten die Münchner eine kalte Dusche durch Freiburgs Führungstreffer. Erst nach einer halben Stunde konnte der FC Bayern das Spiel zum Ausgleich drehen, das Siegtor fiel in der Schlussminute.

"Wir haben nicht gut gespielt - vor allem in der ersten Halbzeit. Dann hat meine Mannschaft aber Charakter gezeigt." Münchens Trainer Carlo Ancelotti

Perplex nach dem Gegentreffer

Die erste Torraumszene zeigten eigentlich die Gäste aus Bayern. Nach einer Flanke von rechts durch Thomas Müller (1. Minute) gelangte der Ball in die Mitte zu Robert Lewandowski, aber der Pole konnte die Kugel nicht richtig per Kopf auf das Tor bringen. Stattdessen jubelten die Hausherren: Janik Haberer ließ Manuel Neuer in der fünften Minute keine Chance und verwandelte zum 1:0 für den SC Freiburg. Und anstatt sich zu wehren, wirkten die Münchner richtig perplex. Durch das Freiburger Pressing kamen sie überhaupt nicht in den Spielfluss.

Aufgewacht nach einer halben Stunde

Erst nach 20 Minuten erhöhte der Rekordmeister den Druck und drängte den Gegner vermehrt in dessen Hälfte. Alonso verzettelte sich nach zwei vergebenen Chancen und revanchierte sich in der 31. Minute noch mit einem Foul an Florian Niederlechner, wofür er zu Recht die gelbe Karte sah. Dann aber fruchteten Ancelottis Offensivbemühungen. Costa brachte eine Ecke vors Tor, Lewandowski rauschte von hinten heran - und traf (35.) volley mit dem Innenrist zum 1:1-Ausgleich.

Zweite Halbzeit mit leichten Münchner Vorteilen

Auch nach der Halbzeitpause brachte der Münchner Coach nicht gleich Franck Ribéry, der wie Kingsley Coman und Renato Sanches auf der Bank saß. Seine Mannschaft versuchte, sich die Freiburger zurecht zu legen. In der 47. Minute hätten die Münchner durchaus einen Strafstoß verdient, Müller war Strafraum nach einem Duell mit Pascal Stenzel zu Boden gegangen. Doch Schiedsrichter Manuel Gräfe ließ weiterspielen. Stattdessen sah Costa kurz darauf die gelbe Karte, als er Maximilian Philipp festgehalten und dadurch zu Fall gebracht hatte.

Joshua Kimmich (55.) ersetzte den durch seine Rippenprellung etwas angeschlagenen Arturo Vidal. Robben versuchte es (56.) durch einen Alleingang, Freiburgs Keeper Alexander Schwolow konnte seinen Schuss um den Pfosten lenken. Nach 71 Minuten kam Ribery dann doch noch für Costa auf den Platz. Doch stattdessen sah erst einmal der Freiburger Torschütze Haberer im Vorwärtsgang gelb für eine Schwalbe. Juan Bernat ersetzte David Alaba. Lange brachten die Wechselspiele nichts ein. Aber in der letzten regulären Spielminute entwischte Lewandowski dann doch noch seinen Gegenspielern und verwandelte zum 2:1.

Nicht Herbst, sondern Halbzeit-Meister

Durch den glücklichen Sieg haben sich die Münchner jetzt mitten im Januar die Halbzeitmeisterschaft auch rechnerisch gesichert. Vom klassischen Herbstmeister konnte man in dieser Saison nicht sprechen. Es war ein Novum in der Bundesliga-Historie, dass diesmal noch ein Hinrunden-Spieltag planmäßig nach Weihnachten durchgeführt wurde.

SC Freiburg - Bayern München 1:2 (1:1)

Freiburg: Schwolow - Stenzel (83. Kübler), Torrejon, Gulde, Günter - Frantz, Höfler - Philipp, Grifo - Haberer (80. Bulut), Niederlechner (70. Petersen). - Trainer: Streich

München: Neuer - Lahm, Martinez, Hummels, Alaba (71. Bernat) - Alonso, Vidal (55. Kimmich) - Robben, Thomas Müller, Costa (71. Ribery) - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti

Tore: 1:0 Haberer (4.), 1:1 Lewandowski (35.), 1:2 Lewandowski (90.+1)

Gelbe Karten: Haberer (3), Schwolow - Alonso (3), Costa

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)