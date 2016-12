Jahresendspurt FC Bayern reist zum Schlusslicht Darmstadt

Der FC Bayern München steht wieder auf dem ersten Platz und will diesen mit einem Pflichtsieg beim SV Darmstadt 98 am Sonntagnachmittag auch verteidigen. Trainer Carlo Ancelotti läutet den Schlussspurt vor den Festtagen ein.

Ein Dreier beim Tabellenletzten, eine Machtdemonstration gegen Leipzig und danach bei italienischen Köstlichkeiten ausgiebig mit der Familie Weihnachten feiern - ungefähr so stellt sich Ancelotti den Jahresausklang als Bayern-Coach vor. Zu verschenken haben die Münchner nichts - im Gegenteil, sie wollen ihren Vorsprung auf den entthronten RB Leipzig vor dem direkten Duell am nächsten Mittwoch ausbauen. "Wir sind an der Spitze der Liga und wollen dort bleiben", betonte Ancelotti.

"Wir sind mit großen Anstrengungen wieder Tabellenführer geworden. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, dass der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten verliert. Wir müssen Darmstadt schlagen!" Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge

"Darmstadt war letzte Saison schon ein sehr unangenehmer Gegner", sagte Mats Hummels, der am Freitag 28 Jahre alt wurde. Er dürfte nach auskuriertem Magen-Darm-Infekt wieder in der Innenverteidigung auflaufen. Weiterhin verzichten muss Ancelotti dagegen auf den seit über drei Wochen fehlenden Jérôme Boateng. Der "Fußballer des Jahres" hat muskuläre Probleme im Brustbereich. Auch ein Einsatz gegen Leipzig ist offen. Arjen Robben, Franck Ribéry und Javi Martínez, die am Donnerstag im Training geschont wurden, sind laut Ancelotti "bereit".

Berndroth tritt gegen sein Idol an

Darmstadts Interimstrainer Ramon Berndroth hofft auf einen Coup gegen den scheinbar übermächtigen deutschen Rekordmeister: "Es gibt immer eine Chance, wenn wir unsere Aufgabe erfüllen - bis zur 95. oder 98. Minute", sagte der 64-Jährige, der sich auf das Duell mit seinem Idol Carlo Ancelotti freut: "Wenn man den Fußball liebt, insbesondere den italienischen, darf man da schon mal strammstehen." Berndroth, der sich selbst als "No-Name-Trainer" betitelt, will im Spiel gegen den Spitzenreiter auf die Darmstädter Tugenden setzen: "Wir bleiben bei den Dingen, die wir können. Was wir nicht können, lassen wir weg", erklärte er.

Ancelotti bevorzugt Meisterschaft

Weit, weit weg sind vor den besinnlichen Tagen die Gedanken an die Duelle in den anderen Wettbewerben. Trotzdem gab Ancelotti kurz vor dem Jahresende schon mal einen Einblick in seine Präferenzen: "Wir wollen die Bundesliga, den Pokal, die Champions League gewinnen", erklärte der 57-Jährige. Wenn er sich aber wirklich nur eine Trophäe aussuchen dürfe, dann würde er sich in diesem Jahr für die Meisterschale entscheiden: "Ich persönlich habe noch niemals die Bundesliga gewonnen", begründete der Italiener seine Wahl. Zwei Siege zum Jahresausklang würden ihn der Schale gleich ein großes Stückchen näher bringen.