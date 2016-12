1:0-Sieg in Darmstadt Costa ballert Bayern wieder an Tabellenspitze

Darmstadt gegen Bayern - das Duell David gegen Goliath. Die Hausherren begannen mutig und offensiv, standen sehr lange hervorragend in der Defensive. Die haushoch favorisierten Gäste hatten mehr Ballbesitz, aber wenig Ideen; sie erarbeiteten sich zu wenige Torchancen. Erst ein Sonntagsschuss von Douglas Costa sorgte für die Entscheidung der Partie am Sonntagnachmittag zu Gunsten des deutschen Rekordmeisters.

"Wir sind natürlich erleichtert, inhaltlich unzufrieden. Gerade wie wir in der ersten Hälfte aufgetreten sind, das war nicht der FC Bayern." Bayern-Keeper Manuel Neuer

Lahm verletzt sich beim Aufwärmen

Gezündete Feuerwerkskörper im Stadion

Bayern-Coach Carlo Ancelotti wechselte im Vergleich zum lockeren 5:0 gegen den VfL Wolfsburg auf mehreren Positionen: Mats Hummels, Xabi Alonso und Douglas Costa begannen für Juan Bernat, Franck Ribéry und den Niederländer Arjen Robben, der erst gar nicht nach Darmstadt mitreiste. Kurzfristig fiel Philipp Lahm aus - der Kapitän verletzte sich beim Aufwärmen. Für ihn kam Rafinha in die Mannschaft. Ramon Berndroth, der nach der Entlassung von Norbert Meier seine zweite Partie als Interimstrainer der Darmstädter bestritt, nahm keine Änderungen vor und begann mit der gleichen Elf wie bei der 0:1-Niederlage in Freiburg. Magerkost in der der ersten Hälfte, die Partie war über weite Strecken geprägt von langweiligem Mittelfeldgeplenkel. Statt Feuer auf dem Platz brannte es im Münchner Fanblock. Es hatte erstaunlich viel Pyrotechnik den Weg ins Stadion gefunden. Erst nach dem Seitenwechsel wurde die Partie spannender. Größte Chance für die Hausherren in der 50. Minute, als Gondorf aus 16 Metern zum Abschluss kam und den Ball über das Tor zog. In der 54. Minute scheiterte Thomas Müller an Darmstadts Keeper Michael Esser.

Entscheidung durch individuelle Klasse

Die Erlösung in der 71. Minute: Bayerns Flügelflitzer Costa markierte das 1:0 aus 25 Metern. Der Brasilianer kam frei zum Schuss und hämmerte den Ball direkt unter die Latte - Marke "Tor des Monats". Esser war geschlagen. Für den 26-Jährigen ist es das dritte Saisontor. Fünf Minuten später hatte Darmstadt die größte Chance zum Ausgleich durch einen Freistoß von Gondorf, aber Manuel Neuer war zur Stelle. Spielerwechsel auf beiden Seiten folgten, die Kräfte bei den Hausherren schwanden, die Uhr tickte zum Vorteil für die Bayern, die am Ende jubelten. Dem Arbeitssieg beim Tabellenletzten soll nun am Mittwoch eine Machtdemonstration gegen Leipzig folgen und dann darf Trainer Carlo Ancelotti bei italienischen Köstlichkeiten ausgiebig mit der Familie Weihnachten feiern.

SV Darmstadt 98 - Bayern München | 0:1

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Niemeyer (78. Colak), Sulu, Holland - Gondorf, Vrancic - Sirigu, Rosenthal (65. Jungwirth), Heller - Schipplock (90.+1 Obinna).

Trainer: Berndroth

München: Neuer - Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba - Vidal (69. Ribery), Alonso, Thiago - Thomas Müller (80. Kimmich), Lewandowski, Costa (90.+2 Sanches).

Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Tor: 0:1 Costa (71.)

Zuschauer: 17.400 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Rosenthal (2) - Hummels (3), Alonso (2)