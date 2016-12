Lockere Pflichtübung FC Bayern bügelt Wolfsburg mit 5:0 nieder

Der FC Bayern München fährt einen souveränen und auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Sieg gegen harmlose Wölfe ein und ballert sich bei der gleichzeitigen Niederlage von Leipzig wieder an die Tabellenspitze.

Die Vorgabe von Trainer Carlo Ancelotti war eindeutig: Drei Siege in den restlichen drei Spielen vor der Winterpause. Der erste Schritt ist getan mit dem souveränen Dreier gegen den VfL Wolfsburg. Ancelotti rotierte vier Spieler aus dem Sieger-Team vom Dienstag gegen Atlético: Statt Mats Hummels (Magen-Darm-Virus), Renato Sanches, Rafinha und Douglas Costa standen Philipp Lahm, Javi Martínez, Thomas Müller und Franck Ribéry in der Startelf.

Früher Doppelschlag

Der VfL begann mutig, wollte den Aufbau der Hausherren früh stören. Die übernahmen aber mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle auf dem Rasen und erzielten bereits in der 18. Minute das 1:0: Arjen Robben legte sich am rechten Strafraumeck das Leder zurecht und schlenzte es in gewohnter Manier ins lange Eck. Nur vier Minuten später das 2:0: Arturo Vidal schoss aus etwa 18 Metern, Wolfsburgs Robin Knoche fälschte den Ball ab. Das Leder landete direkt bei Robert Lewandowski, der aus fünf Metern keine Mühe mehr hatte. Mit der souveränen Führung im Rücken schalteten die Bayern in den folgenden Minuten einen Gang zurück. Erst kurz vor der Pause drehten sie nochmal auf, konnten aber zunächst nicht nachlegen.

Müller bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel machte das Ancelotti-Team da weiter, wo es aufgehört hatte. In der 49. Minute die Möglichkeit für Ribéry - der Franzose scheiterte am VfL-Keeper Diego Benaglio. Neun Minuten später fiel das verdiente 3:0: Müller zog aus 22 Metern ab, erwischte Lewandowski im Strafraum, der den Ball ins Wolfsburger Tor lenkte.

"Unsere Performance war gut. Wir hatten nach dem 1:0 eine gute Kontrolle." Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Die Schützlinge von Wolfsburgs Trainer Valérien Ismaël hatten nichts entgegenzusetzen, Ancelotti wechselte Xabi Alonso für Vidal ein. Die Hausherren nahmen die nächste Wolfsburger Einladung an und erzielten das 4:0: Robbens Torschuss kam vor die Füße von Müller, der aus sieben Metern abstaubte. Damit beendete er seine Liga-Torflaute seit dem 30. April - es war sein 92. Bundesliga-Treffer für den FCB. Douglas Costa kam für Ribéry, Rafinha für Thiago und das muntere Toreschießen ging weiter - 86. Minute: Costas perfekter Schuss von der Strafraumgrenze schlug unhaltbar für VfL-Keeper Benaglio im rechten Winkel ein und sorgte für den 5:0-Endstand.

Der VfL bleibt zu Hause Lieblingsgegner der Münchner: In bislang 20 Gastspielen bei den Bayern holte Wolfsburg erst einen mageren Zähler - beim 3:3 am 8. Dezember 2001. Die Krise der Wölfe geht damit weiter. Die Niedersachsen, die zuletzt acht Niederlagen in den letzten elf Spielen hinnehmen mussten, kommen den Abstiegsrängen immer näher.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg 5:0 (2:0)

FC Bayern: Neuer - Lahm, Martinez, Alaba, Bernat - Thiago (81. Rafinha), Vidal (71. Alonso) - Robben, Thomas Müller, Ribery (77. Costa) - Lewandowski.

Trainer: Ancelotti

Wolfsburg: Benaglio - Knoche, Bruma, Ricardo Rodriguez - Guilavogui - Blaszczykowski (83. Vieirinha), Caligiuri, Gerhardt, Schäfer (22. Horn) - Gomez, Mayoral (61. Möbius).

Trainer: Ismael

Tore: 1:0 Robben (18.), 2:0 Lewandowski (22.), 3:0 Lewandowski (58.), 4:0 Thomas Müller (76.), 5:0 Costa (86.)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Gelbe Karte: Thiago (3)