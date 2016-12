Jahresendspurt beim FC Bayern Ancelotti fordert neun Punkte aus drei Spielen

Der FC Bayern München erwartet am 14. Spieltag den VfL Wolfsburg. Die Vorgabe von Trainer Carlo Ancelotti ist eindeutig: Ein Sieg soll her - und zwar in allen restlichen drei Spielen vor der Winterpause. Nur über den Tabellenplatz des Gegners ist er etwas verunsichert.

Rang 15? "Mit Wolfsburg ist es ein bisschen seltsam, wenn man den Tabellenplatz mit ihrer Leistung vergleicht", schmunzelt der Münchner Coach. Der Italiener kann das kaum glauben, "angesichts so vieler Topspieler". Er führte da zum Beispiel Mario Gomez auf, den Torjäger, der für seinen Klub in der laufenden Saison bisher nur drei Tore erzielen konnte. Dementsprechend warnt er vor dem VfL und erwartet "ein schweres Spiel".

Drei Siege zum Platz an der Sonne

Trotzdem soll am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet in Einblendungen live) aber auf jeden Fall ein Sieg her. Und damit nicht genug. Von seinen Spielern verlangt Ancelotti bis Jahresende noch zwei weitere Erfolge. Auch in Darmstadt und zuhause gegen den Tabellenführer RB Leipzig sollen anschließend drei Punkte eingefahren werden. Rechnerisch bedeutet das: Die Tabellenführung soll wieder her. Aber das hat der 57-Jährige so nicht ausgesprochen. Doch jetzt kommt aber sowieso erst einmal der VfL. Und der hat in München noch nie gewonnen.

Hummels nicht fit, Hoffnung auf Boateng

Der FC Bayern muss dabei aber ohne Mats Hummels antreten. Der Nationalspieler konnte wegen eines Magen-Darm-Infektes auch am Freitag nicht trainieren. "Er kann nicht spielen", berichtete der Coach. Jérôme Boateng soll ihn in der Abwehr ersetzen. Der Weltmeister hatte zuletzt Schulterprobleme, die noch nicht ganz behoben seien, wie Ancelotti sagte. Eine endgültige Entscheidung über Boatengs Rückkehr werde erst am Spieltag fallen.

Ancelotti setzt auf "intelligenten Müller", Goalgetter Lewandowski und Lahm in der Abwehr

Der zuletzt im Mittelfeld eingesetzte Kapitän Philipp Lahm wird wieder auf die rechte Abwehrseite zurückkehren, verriet der Italiener. Erneute Vorschusslorbeeren erhielt der vom erfolglosen Goalgetter zur Allzweckwaffe umfunktionierte Thomas Müller: "Er ist ein Stürmer - er kann auch auf dem Flügel spielen, aber auch in der Mitte. Er ist sehr intelligent", sagte Ancelotti. Für die Treffer seitens der Münchner soll nämlich wieder der polnische Star Robert Lewandowski sorgen. Dass es so viele werden, wie beim 5:1 des FC Bayern im Heimspiel gegen Wolfsburg im September 2015 (5 Tore in 8:59 Minuten in der zweiten Halbzeit), erwartet Ancelotti allerdings nicht. "Aber zwei wären gut", sagte er und lächelte.