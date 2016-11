Bundesliga-Topspiel Bayern-Wende gegen Leverkusen?

Trotz des aktuellen Rummels um die Rückkehr von Uli Hoeneß ins Präsidentenamt, stehen Ancelotti und seine Profis unter besonderer Beobachtung. Zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge in Dortmund und Rostow und vor allem das desaströse Abwehrverhalten stellen die sportliche Entwicklung beim deutschen Rekordmeister in Frage.

Der Coach weiß, dass sein Team am Samstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) in der heimischen Arena eine überzeugende Reaktion liefern muss: "Es ist eine gute Möglichkeit, ein Comeback zu feiern, gut zu spielen und zu gewinnen", sagte der 57-Jährige. Erstmals musste sich Ancelotti im Kreuzverhör rechtfertigen. Die aktuelle Schieflage des Serienmeisters liege nicht an seinem Spielsystem und seiner Arbeit. "Das Training ist gut vorbereitet. Das Problem ist kein körperliches, keines der Fitness", betonte der Italiener ausdrücklich. "Wir müssen als erstes taktisch besser werden. Wir sind nicht kompakt genug, nicht aggressiv genug und wir gewähren den Gegnern zu viele Möglichkeiten." Der Trainer fordert Geduld und Zeit.

Neuer, Martínez und Robben spielbereit

"Druck haben wir immer, da ändert sich nicht so viel. Aber wir müssen mal wieder eine Leistung zeigen, die uns positiv stimmt." Kapitän Philipp Lahm

Die Kicker sind gefordert. "Was erwarte ich? Ein Spitzenspiel", sagte Kapitän Lahm. Die zuletzt verletzten Spieler Manuel Neuer, Javi Martínez und Arjen Robben sind wieder einsatzbereit, beim Ex-Leverkusener Arturo Vidal will Ancelotti "nichts riskieren". Jérôme Boateng, den Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nach der schwachen Defensivleistung in Rostow öffentlich rüffelte, wird auf dem Platz nicht helfen können. Der angeschlagene Abwehrchef brach am Freitag das Training ab, äußerte sich aber via "Bild" zur Rummenigge-Kritik: "Ich bin noch nicht wieder bei 100 Prozent." Der Grund dafür seien aber nicht "PR- oder Lifestyle-Termine" abseits des Platzes. Ancelotti bescheinigte Boateng, professionell und seriös zu arbeiten.

Leverkusen reist optimistisch an

Zum 75. Mal kommt es zum Bundesliga-Duell zwischen den Münchnern und Leverkusen. Auch wenn Bayer an der Isar nur in drei von 37 Fällen gewinnen konnte, rechnen sich die Gäste etwas aus. Nach dem 1:1 in Moskau, mit dem sich die Werkself als drittes deutsches Team neben Bayern und Dortmund für das Champions-League-Achtelfinale qualifizieren konnte, fühlt sich Trainer Roger Schmidt für die schwere Aufgabe gerüstet: "Das gibt Rückenwind."

Trotz alledem sind die Bayern Favorit in dieser Partie - sie haben acht Punkte mehr auf dem Konto und kassierten bislang nur eine Niederlage in der aktuellen Bundesliga-Saison. Die Gäste haben schon fünf Spiele verloren.