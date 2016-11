Bundesliga-Topspiel Hummels sichert Bayern drei Punkte

Mats Hummels sorgte mit seinem Kopfballtor in der 56. Minute für den umjubelten Siegtreffer gegen eine unangenehme Leverkusener Mannschaft. Es war Hummels' erster Treffer in dieser Saison, und was für ein wichtiger: Denn nach den schwachen Leistungen zuletzt und dem Verlust der Tabellenführung an den neuen "Rivalen" RB Leipzig waren es vor den Augen des neu gewählten Präsidenten Uli Hoeneß drei ganz wichtige Punkte für die Münchner, die am Ende aber auch Glück hatten, dass Schiedsrichter Marco Fritz Bayer einen klaren Handelfmeter verweigerte.

Bayers Pressing behagt den Bayern nicht

Der Torschütze und sein Vorbereiter: Thiago und Douglas Costa.

Schon in der ersten Halbzeit war zu sehen, dass sich die Bayern, bei denen Arjen Robben und Franck Ribéry zunächst auf der Bank saßen, einiges für die Partie vorgenommen hatten. Doch auch Bayer hatte sich gut auf die Münchner eingestellt. Die Gäste attackierten sehr früh in der Bayern-Hälfte und ließen den Rekordmeister nicht richtig ins Spiel kommen. Trotz mehr Ballbesitz und Überlegenheit taten sich die Bayern, bei denen Lahm ins Mittelfeld und Kimmich wie im Nationalteam auf die Rechtsverteidigerposition rückte, schwer.

Den ersten Treffer markierte dann Thiago, der einen kurzen Moment der Verwirrung in der Bayer-Abwehr nutzte. Nach einer Hereingabe von Douglas Costa, kam der Ball zu Philipp Lahm. Dessen Schuss konnte Bayer-Keeper Bernd Leno noch abwehren. Doch Thiago war mit dem Kopf zur Stelle.

Glück für Bayern bei Martinez' Handspiel

Fünf Minuten später die Antwort der Gäste: Einen schönen Konter schloss Calhanoglu mit links ab - Manuel Neuer war machtlos. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. Nach der Pause legte der Meister und Pokalsieger noch eine Schippe drauf. Hummels war nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle (56.). Die Gäste hatten durch Kevin Volland (83.), Kevin Kampl (85.) und Calhanoglu (93.) noch die Möglichkeit zum Ausgleich - es sollte aber nicht mehr sein. Glück für die Bayern: Bei Vollands Chance hätte Bayer ein Handelfmeter zugesprochen werden müssen, da Javi Martinez absichtlich Hand spielte und das 2:2 so verhinderte. Der fällige Pfiff blieb aber aus.

"Das war eine klare Rote Karte und Elfmeter." Kevin Volland zur Szene mit Javi Martinez

"Uns war klar, dass das heute ein hartes Stück Arbeit wird", sagte Manuel Neuer nach der Partie. "Uns fehlt imm Moment etwas die Leichtigkeit und auch die Sicherheit." Zur Szene mit Martinez sagte er: "Wir haben es uns gerade angeschaut. Wir hätten uns über einen Elfmeter nicht beschweren können."

FC Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Martinez, Hummels, Alaba - Alonso - Lahm (82. Vidal), Thiago - Thomas Müller (65. Robben), Lewandowski, Costa (74. Ribery). - Trainer: Ancelotti

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Kampl - Havertz, Calhanoglu - Mehmedi (59. Hernandez), Brandt (59. Volland). - Trainer: Schmidt

Tore: 1:0 Thiago (30.), 1:1 Calhanoglu (35.), 2:1 Hummels (56.)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)