Dortmund gewinnt Kräftemessen Erste Bayern-Liga-Niederlage in der Ära Ancelotti

Es war ein taktisch hochanspruchsvolles und intensiv geführtes Topspiel zwischen Bayern und Dortmund. Bereits in der 10. Minute erzielte Pierre-Emerick Aubameyang den Dortmunder-Führungstreffer: Mario Götze tunnelte Mats Hummels, der Ball landete bei Aubameyang, der sein 12. Saisontor erzielte. Die Bayern - ohne BVB-Schreck Arjen Robben - wollten nun zielstrebiger nach vorne spielen - aber ihnen fehlten die spielerischen Möglichkeiten, die Dortmunder auszuspielen. Der BVB verteidigte hoch - der FCB gelangte kaum in den Strafraum. Und auch hinten zeigte sich der Rekordmeister anfällig: Wie in der 20. Minute als Aubameyang mit einer einfachen Drehung Hummels einfach stehen ließ und auf André Schürrle flankte, dessen Volleyschuss landete aber direkt in den Armen von Manuel Neuer - die Bayern wirkten im Spiel gegen den Ball ein bisschen passiv.

Dortmund lässt Bayern kaum Räume

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten: Aubameynag hatte gleich mehrfach das 2:0 auf den Fuß: In der 46. Minute scheiterte er an Neuer, in der 49. erwischte er den Ball nicht richtig. In der 71. Minute ging der Gabuner alleine auf Neuer los - und schoss den Nationalkeeper direkt an.

Erst ab der 55. Minute kamen die Münchner richtig im Spiel an: Die Bayern spielten jetzt variabler und tauschten die Positionen mehr durch - es wurde enger für Dortmund. Die Bayern drängten auf das 1:1. In der 61. Minute landete ein Schuss von Xabi Alonso an der Latte - das wäre fast der Ausgleichstreffer gewesen. Dortmund stellte sich nun dicht hinter der Mittellinie auf - die Bayern sollen so wenig Raum wie möglich bekommen - die Rechnung ging auf.

Borussia Dortmund - Bayern München 1:0 (1:0)

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Bartra - Weigl - Piszczek, Götze (77. Castro), Schürrle (68. Durm), Schmelzer (88. Pulisic) - Aubameyang, Ramos

Trainer: Tuchel

München: Neuer - Lahm (68. Rafinha), Jerome Boateng, Hummels, Alaba - Kimmich (58. Costa), Alonso (74. Sanches), Thiago - Thomas Müller, Lewandowski, Ribery

Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tor: 1:0 Aubameyang (11.)

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Bartra (2), Götze, Ramos (2) - Ribery (2), Sanches (3)