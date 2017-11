Klassiker BVB-FCB Heynckes warnt vor angeschlagener Borussia

Der Münchner Coach will den Liga-Kracher nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Es gilt alles das nicht, was vorher gewesen ist. Man darf nicht so naiv dahin gehen und sagen: Die Borussia schwächelt, das machen wir mit links. Es wird ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Da gelten eigene Gesetze", betonte er.

"Die Dortmunder werden versuchen, sich anders zu präsentieren als in den vergangenen Wochen." Münchens Coach Jupp Heynckes

"Noch eine Schippe drauflegen"

Trotzdem will der FC Bayern seine "Siegesserie fortsetzen. Wir haben große Ambitionen", sagte Heynckes. Er wünsche sich, "dass wir noch eine Schippe drauflegen. Wir haben noch riesige Ressourcen. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns steigern können."

Dortmunds Trainer Bosz pfeift im dunklen Wald

Dagegen herrscht beim BVB Rätselraten. Zum Leidwesen von Fußballlehrer Peter Bosz ist die Leichtigkeit der ersten Saisonwochen verloren gegangen. Selbst gegen den europäischen Fußballzwerg APOEL Nikosia (1:1) gelang in der Champions League kein Sieg. Und auch die letzten drei Bundesliga-Auftritte gegen Leipzig (2:3), Frankfurt (2:2) und Hannover (2:4) mit bedenklichen neun Gegentoren machen wenig Mut für das Duell mit den Münchnern.

"Der Druck liegt nicht bei uns", sagte Bayern-Star Arjen Robben dementsprechend fast genüsslich. Beim BVB ist der hingegen richtig hoch, das weiß auch der angeschlagene Trainer. "Wir müssen das Spiel gewinnen. Erst einmal, weil wir Dortmund sind und zu Hause spielen, und zweitens für das Gefühl", sagte der Niederländer. Vielleicht, so Bosz, komme deshalb das Spitzenspiel aber trotzdem "zum richtigen Moment. Wir haben die Möglichkeit, Tabellenführer zu werden und die Stimmung zu drehen."

"Wir kommen mit stolzgeschwellter Brust nach Dortmund - und nicht mit Hühnerbrust nach Dortmund." FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge

Bestbesetzung inklusive Lewandowski

Der Rekordmeister kann mit der aktuellen Bestbesetzung beim Tabellenzweiten antreten, also auch mit den zuletzt angeschlagenen Jérôme Boateng, Mats Hummels und Kingsley Coman. Außerdem hat Lewandowski seine muskulären Probleme überwunden und steht für einen Einsatz bereit. "Er hat gut trainiert, er hat überhaupt keine Beschwerden und ist hoch motiviert", sagte der Bayern-Coach.