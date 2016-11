Topspiel Bayern - Hoffenheim Der nächste Bayern-Jäger ist zu Gast in der Arena

In der Saison 2008/09 war das Duell FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim schon einmal ein Spitzenspiel. Acht Jahre später ist es das Duell zweier noch ungeschlagener Teams.

2008 führten die Hoffenheimer nach 15 Spieltagen völlig überraschend die Tabelle an; mit drei Punkten Rückstand belegten die Bayern den zweiten Platz - es kam zum Spitzenspiel, dass der Rekordmeister glücklich durch ein Tor von Luca Toni in der Nachspielzeit mit 2:1 gewann - Hoffenheim sicherte sich trotzdem die Herbstmeisterschaft. Am Ende hieß der Deutsche Meister aber VfL Wolfsburg.

Lewandowski trifft auf Lieblingskeeper

2016 sind die Münchner Tabellenerster, Hoffenheim ist Ditter mit vier Punkten Rückstand - nach acht Jahren begegnen sich die beiden Vereine wieder auf Augenhöhe (Anstoß Samstag, 15.30 uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion) . Auf das Spiel gegen die TSG dürfte sich Robert Lewandowski besonders freuen: Denn gegen Keeper Oliver Baumann traf der Pole öfter als gegen jeden anderen Bundesliga-Torhüter - zwölf seiner 128 Bundesligatore erzielte er gegen Baumann.

Zwar gibt sich Trainer Carlo Ancelotti vor dem Spiel gegen Hoffenheim in Hinblick auf die mögliche Startelf bedeckt, aber Lewandowski sollte nach seinen Toren gegen Augsburg und Eindhoven dazuzählen - auch wenn Ancelotti eine "Rotation für möglich" halte. Sicher nicht mit dabei ist Franck Ribéry. Der Franzose kehrte nach fünfwöchiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurück, ist aber noch nicht einsatzbereit. Auch für Javi Martínez reicht es noch nicht für ein Kader-Comeback. Weiter keine Rolle für die Startelf spielt der lange Zeit verletzte Holger Badstuber, der zuletzt zwei Kurzeinsätze hatte. Der Verteidiger soll laut Ancelotti in der kommenden Woche weitere Spielpraxis in der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga sammeln.

Lob für Nagelsmann

Bekam viel Lob von Ancelotti: Hoffenheims Trainer Nagelsmann

Viel Lob äußert Ancelotti für Hoffenheim und seinen jungen Kollegen Julian Nagelsmann. "Sie sind sehr gut organisiert, spielen sehr intensiv und mit Tempo. Und sie haben im Moment viel Selbstvertrauen. Wir müssen in unserer besten Verfassung sein", sagte der Bayern-Trainer. Der 29 Jahre alte Nagelsmann habe das "schon im letzten Jahr sehr gut gemacht." Junge Trainer wie Nagelsmann hätten zwar noch nicht so viel Erfahrung, so Ancelotti weiter, "aber sie haben großen Enthusiasmus und sind sehr fokussiert".

"Es ist ein bisschen seltsam, so einen jungen Trainer zu sehen. Das bedeutet, dass ich alt bin." Carlo Ancelotti, 57 Jahre alt

Bayern spielen in Trikots aus Ozeanmüll

Die Bayern werden am Samstag in Trikots aus Ozeanmüll auflaufen. Es wird eine einmalige Aktion sein. Das rote Dress besteht zu 100 Prozent aus Ozean-Plastik. Garne und Fasern wurden aus recycelten und aufbereiteten Plastikabfällen gefertigt, die an den Küsten der Malediven eingesammelt wurden.